Ford Shelby Cobra Concept

ngetwijfeld gesterkt door het succes van de Ford GT, een reïncarnatie van de legendarische GT40 uit de jaren ’60, werkte de designafdeling van de constructeur nu aan een moderne versie van de al even memorabele Shelby Cobra. Deze studie blijft niet zo dicht bij het origineel als de GT, maar toch zijn de koetswerklijnen en een groot aantal details herkenbaar gebleven. Vooral de gewelfde wielkasten, de verticaal geplaatste koplampen en de smalle verticale aluminium bumperstroken zorgen voor de link met de 427 Cobra -de meest extreme- uit 1965, aldus Ford. Het onderstel en de ophanging werden aan de GT ontleend, maar het chassis werd gevoelig ingekort. Deze Cobra is net geen vier meter lang. De uitrusting is spartaans. Zijruiten, een radio en zelfs ruitenwissers zijn niet aanwezig en Ford heeft ook geen dak voorzien. Zijspiegels ontbreken ook, maar de centraal gemonteerde binnenspiegel bestaat uit drie LCD-schermen die kleurenbeelden weergeven van drie in de achterbumper gemonteerde camera’s. Zo kan de bestuurder zich met een enkele blik op de binnenspiegel een beeld vormen van wat er zich rond hem afspeelt. Aluminium en blauw leder domineren het interieur.

Onder kap vooraan zit een lichtmetalen 6,4l V10, gebaseerd op de 4,6l V8 uit de 2004 Mustang Mach 1. Het blok is goed voor 605pk bij 6.750t/min en 680Nm bij 5.500t/min, die via een achter de cockpit geplaatste handgeschakelde zesbak hun weg naar de achterwielen moeten vinden. Die zijn met een diameter van 19-duim een duim groter van de voorwielen, wat een visuele nadruk op de aandrijflijn zou moeten leggen. Vooraan zijn die voorzien van 275/40 rubber, achteraan is dat 345/35. De banden zijn slicks van fabrikant BF Goodrich. 100 km/u staat na 4 seconden op de teller en Ford heeft berekend dat de topsnelheid meer dan 400km/u zou bedragen. Zou, want deze concept is gelimiteerd bij 160km/u. Over eventuele productieplannen zegt men bij Ford “er zijn geen concrete productieplannen voor deze concept, maar sinds het succes van de GT zijn we voorzichtig met dergelijke uitspraken”. Dat wil zoveel zeggen als ‘het kan’, als er interesse voor is.