Officieel: nieuwe Mercedes SLK

n maart zal Mercedes zoals bekend de nieuwe SLK aan het publiek voorstellen op het Autosalon van Genève. Nu al heeft de constructeur de eerste beelden en gegevens vrijgegeven. Het design werd alvast dynamischer, met designkenmerken die onmiskenbaar zijn ontleend aan de Mercedes SLR McLaren. Het profiel is uitgesproken wigvormig. De neus heeft geprofileerde lamellen als radiatorrooster, achteraan vind je steeds een dubbele uitlaat. Zoals het gros van de nieuwe modellen groeide ook deze SLK wat; de koets werd 72mm langer en 65mm breder terwijl de wielbasis 30mm toenam. Mercedes kondigt ook grotere verbeteringen aan op het vlak van aërodynamica, torsiestijfheid en gebruiksgemak. De koets laat immers een Cx van slechts 0,32 opmeten, wat een nieuw record zou moeten zijn voor een compacte roadster. Voor de structuur werd gebruik gemaakt van 40% altru-resistent staal om de koetswerkstructuur verder te verstevigen. De SLK beschikt ook over een nieuwe generatie van het metalen wegklapdak, waarmee je in 22 seconden van cabrio naar coupé kan gaan en omgekeerd. De brandstoftank werd groter en de koffer wordt de ruimste in zijn klasse. Met het dak dicht zal die een inhoud hebben van 300l. Het dak zelf zal in de koffer slechts 92l in beslag nemen.

De beschermingssytemen aan boord worden in functie van de situatie ontplooid. De frontale airbags hebben immers twee ontplooiingstijden. Daarnaast zijn er nieuw ontworpen hoofd- en rompairbags en standaard gemonteerde gordelspanners en spankrachtbegrenzers met twee tussenkomstdrempels. Verstevigde voorruitstijlen en rolbeugels achter de zetels beschermen inzittenden bij een dakloze koprol.

Mercedes wil de SLK als een echte sportwagen profileren, en zal dat bij uitstek doen met de SLK 55 AMG. Deze achtcilinder zal 360pk en 510Nm ontwikkelen en gekoppeld worden aan de nieuwe 7G-Tronic zeventrapsautomaat van het merk. Daarmee moet 100km/u na 4,9sec op de teller staan. De constructeur ontwikkelde ook een nieuwe zescilindermotor, waarover we het eerder al hadden, die met 272pk 25% meer vermogen en met 350Nm 13% meer koppel in huis heeft dan z’n voorganger. Deze SLK 350 haalt 100km/u al na 5,6sec in combinatie met een handgeschakelde bak. De 7G-Tronic waarmee deze motor ook gecombineerd zal kunnen worden, pitst daar nog een tiende af. De 163pk sterke 200 Kompressor zal voor het eerst in het gamma worden aangeboden. Die neemt genoegen met een gemiddeld verbruik van 8,7l voor de Europese gemengde cyclus.

De sportief afgestelde ophanging verschilt van die van de voorganger door een vooras met drie gloednieuw ontworpen ophangingsarmen, een tandheugelstuur en een nog krachtiger remsysteem. De Mercedes-ingenieurs wijzigden een aantal details aan de meerarmige achteras en pasten hem aan aan de toegenomen spoorbreedte. Afhankelijk van het gekozen model staat de nieuwe SLK-Klasse standaard op lichtmetalen wielen van 16, 17 of 18 duim. Een sportophanging met verlaagde vering staat op de optielijst.

Mercedes introduceert op de SLK ook een nieuw comfortitem, dat AIRSCARF gedoopt werd. Het is een nekverwarming die een stroom warme lucht genereert die ontsnapt via verluchtingssleuven in de hoofdsteunen. Daartoe werd een vernieuwend verwarmingssysteem in de rugleuning van de stoelen geïntegreerd. De luchtstroom houdt de nek, de hals en het hoofd warm en biedt zo meer en langer cabrioplezier in ongunstige omstandigheden.