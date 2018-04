Mazda MX-Sport Concept in Detroit

Door: BV

azda toont in Detroit de MX-Micor Sport Concept. Dat is een compacte vijfdeurs die, geheel in lijn met de nieuwe designtaal van het merk, dynamisch gelijnd is. Onder de kap zit een compacte viercilinder benzinemotor die wordt gekoppeld aan een zesbak. Veel meer informatie geeft de constructeur nog niet vrij, behalve dan dat de MX-Micro Sport Concept in zijn productieversie nog dit jaar wordt gelanceerd op een sleutelmarkt. Vermoedelijk is dat Japan. Mazda onderzoekt nog de slaagkansen van het model op andere markten, waaronder de VS.