Ford GT geprijsd

Door: BV

F

ord heeft de prijs van de GT, die de opvolger moet zijn van de legendarische GT40 uit de jaren '60, bekendgemaakt. De supersportwagen zal verkrijgbaar zijn voor $ 139.995. Tenminste, in de VS. De Europese prijs is nog niet bekend. Ford heeft in de VS al meer dan 700 getekende bestelbonnen. In Europa hebben reeds meer dan 2000 potentiële klanten zich gemeld. Ford heeft niet eens zo veel GT's voor Europa voorzien en voorlopig is er van een aanpassing van het aantal geen sprake. Overigens is het de Ford-directie zelf die beslist wie zo'n GT krijgt en wie niet. De productie start in de zomer van 2004, kort daarna mogen de eerste Amerikaanse klanten zich aan een levering verwachten.