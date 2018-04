Hyundai HCD8 concept

Door: BV

p de North American International Autoshow (NAIAS) in Detroit zal Hyundai begin januari de HCD8 sportcoupé voorstellen. Dat is de eerste concept die in het gloednieuwe Californische designcentrum van de constructeur werd ontwikkeld. Dat design centrum werd in februari officieel geopend en vertegenwoordigd een investering van 30 miljoen $. De koetswerkstijl van de concept wordt door de ontwerpers omschreven als ‘stijlvol nut’. Onder de kap zit een turboversie van de 2,7l V6-motor van de fabrikant.