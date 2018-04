smart roadster BRABUS

Door: BV

e smart roadster en roadster-coupé lieten zich reeds opmerken door een uitstekende pk/gewichtsverdeling (9,6kg per pk), maar vanaf maart 2004 doet de BRABUS-uitvoering ervan nog beter. De Duitse tuner kittelde het vermogen van beide modellen immers op van 82pk naar 101pk. Dat is een stijging van meer dan 20% die resulteert in een gewichtsverhouding van 8,3kg per pk. Dat moet zich laten voelen, maar exacte prestaties heeft de constructeur nog niet vrijgegeven.

Standaard worden de Tridion veiligheidskooi en de carrosseriepanelen in zwart uitgevoerd. Speed Silver wordt het enige alternatief, tegen een meerprijs. De voor- en achterspoiler en de zijschorten zijn steeds in koetswerkkleur gelakt. Voor het overige bestaat de standaarduitrusting onder meer uit een elektrisch bediende softtop, lichtmetalen 17-duims velgen voorzien van bandenmaatje 205/40 voor- en 225/35 achteraan, verwarmde sportstoelen in zwart leer en een lederen 3-spaaks sportstuurwiel met peddels voor de bediening van de automaat. Het prijskaartje van het model zal € 26.040 bedragen voor de roadster en € 27.740 voor de coupé.