Definitief: Mercedes GST

Door: BV

M

ercedes heeft de eerste beelden vrijgegeven van de definitieve versie van de GST die volgende maand in Detroit onthuld wordt. De GST is een kruising tussen een break, een SUV en een sedan en zal comfortabel plaats bieden aan zes inzittenden in individuele zetels die gespreid zijn over drie zetelrijen. De zitplaatsen op de tweede en derde zetelrij kunnen individueel weggeklapt worden waardoor de laadruimte uitgebreid kan worden tot maximaal 2030l. Door gebruik te maken van ‘shift by wire’ technologie kon de constructeur de traditionele hendel op de middenconsole vervangen door een selectiehendel aan het stuur. Dat zal vooral op de Amerikaanse markt, waar Mercedes met de GST op mikt, goed ontvangen worden. Zelf schakelen kan middels knoppen op het stuurwiel.

Het showmodel op de NAIAS zal aangedreven worden door een hybride-krachtbron, maar het is niet duidelijk of die ook in productie gaat. De aandrijfkrachten zijn afkomstig van de 250pk sterke V8 uit de S-Klasse en 68pk sterke elektromotor. De GST beschikt in deze configuratie dus over 318pk en een indrukwekkend koppel van 860Nm. De elektromotor werkt autonoom als weinig vermogen vereist is. De V8 neemt over als de elektromotor onvoldoende kracht levert, maar beide motoren kunnen ook gewoon samenwerken. Bij het remmen werkt de elektromotor als een generator die de batterij oplaadt. Mercedes denkt met de technologie het verbruik (gemeten op een gemengde Europese cyclus) met een vijfde te kunnen beperken. De aandrijving gebeurt permanent op de vier wielen. De topsnelheid wordt met zachte elektronische hand begrensd bij 250km/u. Het spurtje naar 100km/u zou in 6,6sec afgehaspeld worden. Als alles loopt zoals verwacht, wordt het model begin 2005 geïntroduceerd.