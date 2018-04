Instapdiesel voor Audi A8

Door: BV

udi commercialiseert na de 3.0l V6 benzine ook een instapdiesel. Die heeft dezelfde configuratie en een inhoud van 2967cc. De compacte krachtbron (slechts 44cm lang) maakt gebruik van het Bosch CRIP II+ common-rail inspuitsysteem. Dat levert een inspuitdruk die kan oplopen tot 1.600 bar. Die zorgt voor een nog fijnere verstuiving van de brandstof wat resulteert in een hoger vermogen en koppel in combinatie met een daling van het verbruik en de uitstoot. Audi introduceert met de V6-krachtbron ook de piëzo-elektrische verstuivers. De inspuiting maakt gebruik van het piëzo-effect : een elektrische spanning wordt aangelegd op een keramisch element waardoor de kristalstructuur ervan verandert. Dat resulteert in een lichte uitzetting die, hydraulisch versterkt, het openen van de verstuiver mechanisch bediend. Daardoor reageren de verstuivers bijna dubbel zo snel als die van andere common-rail systemen terwijl het beweegbare gedeelte van de verstuiver met een gewicht van 4 gram ongeveer 75% lichter werd. Op die manier kan de inspuiting sneller en preciezer gebeuren en kunnen de injecties per arbeidsslag variëren. In dit geval wordt de inspuiting afhankelijk van de belasting en het toerental verdeeld over maximaal 4 fasen.

De A8 3.0 V6 TDI weegt 1.830kg. Met een vermogen van 211pk bij 4.000t/min (233pk op de andere Europese markten) en 450Nm koppel tussen 1.400 en 3.250t/min haalt de limousine 100km/u na 8 seconden. De topsnelheid bedraagt 240km/u. Audi koppelt de motor aan een Tiptronic-automaat met 6 verhoudingen en het quattro-aandrijfsysteem. Het model kan vanaf heden besteld worden vanaf € 61.900. De eerste exemplaren zullen in de lente van 2004 geleverd worden.