Nieuwe V6 voor nieuwe SLK

ercedes heeft voor de nieuwe SLK, die op het Autosalon van Genève 2004 in première zal gaan, een nieuwe aluminium V6 ontwikkeld. De motor heeft een inhoud van 3498cc en beschikt onder meer over 4 kleppen per cilinder, variabele lengte van het inlaatkanaal en variabele timing van zowel de in- als uitlaatkleppen. Het verbruik zou gemiddeld 0,2l/100km lager zijn dan bij een vergelijkbare krachtbron en hij voldoet aan de Euro4-norm. De ingrepen zorgen tevens voor een zeer gunstig verloop van de koppelkromme. Bij nauwelijks 1.500t/min komt al 87% van het maximumkoppel van 350Nm vrij. De kurve blijft overigens vlak op de maximumwaarde tussen 2.500 en 5.000t/min. Het vermogen piekt bij 272pk bij 6.000t/min. De SLK 350 zou als hij in de lente van volgend jaar op de markt verschijnt een begrensde topsnelheid hebben van 250km/u. 100 moet in minder dan 6 seconden op de teller staan. Mercedes belooft ook een gemiddeld verbruik van minder dan 10l/100km (NEDC). De uitlaatlijn wordt speciaal ontwikkeld om een volle, sportieve V6-klank te produceren.