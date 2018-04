Goedkeuring BMW remlichttechnologie

Door: BV

MW’s Brake Force Display (BFD2) is goedgekeurd voor gebruik in de EU. Via dat systeem krijgen achteropkomende bestuurders een indicatie van de uitgeoefende remkracht. BMW gebruikt immers een remlicht met twee fasen. Als er hard geremd wordt zullen in de lichtblok meer en fellere LED’s geactiveerd worden waardoor het lichtoppervlak en de intensiteit toenemen. Op die manier kan de vertraging van het voertuig door de medeweggebruikers beter ingeschat worden.

De BMW 3-Reeks en 5-Reeks krijgen het vanaf heden ingebouwd. De X3 zal vanaf de lancering met de BFD uitgerust zijn, net als de 5-Touring die later volgend jaar wordt voorgesteld. In april is het de beurt aan de Z4 en de gefacelifte X5. De hekkensluiter wordt, aldus de constructeur, de 7-Reeks die de nieuwe remtechnologie pas in 2005 krijgt.