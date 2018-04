Eerste opfrisbeurt Mazda Tribute

Door: BV

D

e Mazda Tribute wordt binnenkort gelift. De aanpassingen omvatten een aantal wijzigingen aan koetswerk en interieur en een nieuwe 2.3l viercilinder benzinemotor.

Het koetswerk wordt voorzien van nieuwe achterlichtunits. Die hebben ronde lenzen met helder afdekglas in plaats van de rechthoekig ingedeelde lichtunits die momenteel worden ingebouwd. Daarnaast is er helder afdekglas voor de koplampen en nieuw 5-spaaks lichtmetaal. Het interieur wordt weer bij de tijd door aluminiumkleurige accenten toe te voegen. Aan de passagierszetel vooraan werd een armsteun toegevoegd en een dakconsole biedt voortaan opbergmogelijkheden voor een zonnebril.

De nieuwe basismotor is 157pk sterk bij 6.000t/min en levert 203Nm koppel bij 4.500 en is afkomstig uit de Mazda MPV. Hij is krachtiger en zuiniger dan de krachtbron die hij vervangt. De 3.0 V6 blijft ook nog steeds verkrijgbaar.