BMW 645Ci Cabriolet onthuld

MW heeft de eerste officiële beelden en gegevens van de 645Ci cabriolet vrijgegeven. Dat model gaat op het Autosalon van Detroit, in januari, in première. Het moet een echte 2+2 cabriolet zijn die de perfecte synthese biedt tussen luxe en comfort enerzijds en sportiviteit anderzijds. De koets is met uitzondering van het dak nagenoeg gelijk aan dat de Coupé, die in januari in ons land debuteert. De vorm van de dakconstructie is opvallend. BMW opteerde voor een drielagige stoffen kap, waarvan de binnenste laag is uitgevoerd in PUR-schuim en de buitenlaag verrubberd is voor een optimaal klimatologisch en akoestisch comfort. Er is geen conventionele, schuin geplaatste achterruit, maar een verticaal ruitje dat ook apart kan geopend worden voor een tochtvrije ventilatie. De vouwbeugels zijn geconcentreerd in de twee vinnen die de uitlopers van het dak vormen en de hele dakconstructie een vloeiend profiel geven. De kap zelf is geheel automatisch te openen en te sluiten tot 30km/u. Het proces neemt 25 seconden in beslag en kan ook van op afstand bediend worden. Een windschot, dat in de bagageruimte kan opgeborgen worden, maakt de 645Ci tot een tochtvrije tweezitter. De kofferruimte is 350l groot. In opgevouwen toestand neemt het dak daar onder de vaste afdekking 50l van in beslag, zodat er toch nog een behoorlijke laadcapaciteit beschikbaar blijft. Een skiluik maakt het doorladen van maximaal 2 paar ski’s mogelijk.

Het gebruik van een stoffen kap was ook van belang voor het beperken van het gewicht (de 645Ci weegt 1815kg) en het behouden van een ideale gewichtsverdeling. Die wijkt volgens BMW dan ook nauwelijks af van de 50:50 die de Coupé laat optekenen. Op het vlak van uitrusting trekt BMW de kaart van de technologie. Een heads-up display, meedraaiende koplampen zijn maar enkele van de mogelijkheden.

Onder de kap zit dezelfde 4,4l V8 als bij de 645Ci Coupé. Die ontwikkelt 333pk en 450Nm. Die wordt naar keuze gekoppeld aan één van de drie beschikbare zesversnellingsbakken. Er is een conventionele handgeschakelde bak, een conventionele automaat en een op de F1-geïnspireerde sequentiële bak die zowel met het pookje als met peddels aan het stuurwiel bediend kan worden. Met deze laatste is de Cabriolet het snelst; in 6,2sec (5,6 voor de Coupé). De automaat doet er met 6,8sec het langste over. De topsnelheid is steeds elektronisch begrensd bij 250km/u.