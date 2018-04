Nissan Micra C+C in 2005

Door: BV

e op het Autosalon van Parijs 2002 voorgestelde Nissan Micra C+C gaat in productie. Dat maakte de constructeur op het Autosalon van Bologna bekend. De vormgeving zal niet identiek zijn aan die van de concept car, maar aan het basisidee wordt niet geraakt. De Coupé Cabriolet zal dus over twee deuren en een wegklapbaar metalen dak beschikken. Nissan bouwt het dak zelf, maar wordt daarbij geholpen door het Duitse Karmann dat diverse onderdelen zal vervaardigen. De Nissan-vestiging in het Britse Sunderland zal het model produceren. Momenteel loopt in Sunderland ook al de gewone Micra van de band. De aanpassingen aan de productiefaciliteit blijven beperkt tot het inrichten van een assemblagelijn waarop het dak geassembleerd zal worden. De commercialisering is voorzien voor 2005. Nissan verwacht op de Europese markt jaarlijks 20.000 stuks te slijten.