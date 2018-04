Mitsubishi Lancer WRC04

Door: BV

itsubishi Motor Sports heeft de Lancer voorgesteld waarmee de constructeur in 2004 zal deelnemen aan het World Rally Championship. De regels dicteren dat het model afgeleid moet zijn van een productiemodel waarvan jaarlijks minstens 25.000 stuks gefabriceerd worden. De Lancer WRC04 is dan ook gebaseerd op een standaard Lancer, maar heeft daar maar weinig meer mee gemeen. De gelijkenis met de laatste rally-Lancer van Mitsubishi gaat overigens ook niet op want de motorsport-afdeling van de constructeur hertekende maar liefst 6.000 onderdelen. Drie testweken in de windtunnel van Lola resulteerden in een hertekende motorkap, voor- en achterspoiler en diffuser achteraan. De nadruk lag daarbij op neerwaartse druk en het maximaliseren van de luchtstroom naar het motorblok.

De motor is een 2-liter 16-klepper van de 4G6-family die ook in vorige Lancers met succes werd gebruikt. Dit specifieke exemplaar is afgeleid van de versie van de EVO VIII, maar kreeg een nieuwe turbo en nieuwe in- en uitlaatstukken. De krachtbron ontwikkelt 300pk. De versnellingsbak telt vijf verhoudingen en is afkomstig van Ricardo. Bij het ontwerp van het chassis lag de nadruk op stevigheid en eenvoud. Net als bij de aandrijving overigens. Het aandrijfsysteem dat de kracht over de vier wielen moet overbrengen maakt gebruik van drie differentiëlen. Die zijn allen passief en dus gestoeld op mechanische principes. Actieve differentiëlen worden in overweging genomen, maar zijn geen prioriteit. De remmen zijn afkomstig van Brembo, en ook daar werd voor een technisch eenvoudige -en bijgevolg betrouwbare- oplossing gekozen. Ze zijn dus voorlopig niet watergekoeld.

De Lancer WRC04 wordt sinds half oktober getest. Het model zal debuteren in de Rally van Monte Carlo, begin volgend jaar met Gilles Panizi als rijder. Rond hem werd een geheel nieuw team samengesteld. Mitsubishi zal deelnemen aan alle 16 wedstrijden van het seizoen 2004. Erg spectaculaire resultaten verwacht men echter niet; het eerste jaar wordt vooral een testjaar.