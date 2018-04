Audi A8 met W12 én nieuwe look

Door: BV

A

udi heeft z’n vlaggenschip, de 5,19m lange A8 L, uitgerust met een 5.998cc W12-benzinekrachtbron. Die ontwikkelt 450pk bij 6.200t/min en een majestueus koppel van 580Nm. Dat blijft constant op piekniveau tussen 4.000 en 4.700t/min. Tussen 2.300 en 5.300t/min blijft 95% van het koppel ter beschikking, wat borg staat voor bliksemsnelle en krachtige acceleraties. De motor is 30pk en 20Nm krachtiger dan zijn voorganger. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 250km/u. De sprint naar 100km/u neemt amper 5,2sec in beslag. De naald van de snelheidsmeter duidt na 17,4sec al 200km/u aan om 12,6sec later de begrenzer te activeren.

Alle kracht wordt via de Quattro vierwielaandrijving en automatische zesbak met tiptronic-functie op het wegdek overgezet. Die automaat heeft ook een sportstand die de motor hoger de toeren injaagt en sneller terugschakelt indien geactiveerd. Door de aluminium space-frame-constructie voor onderstel en koetswerk blijft het gewicht beperkt tot 1.995kg. Merkbaar minder dan een vergelijkbaar model bij de concurrentie. Een adaptieve luchtophanging is standaard en maximaliseert het comfort. Tegelijkertijd wordt het hellen van de koets in de bochten door het systeem zo goed als volledig geneutraliseerd, wat de sportieve aspiraties van het merk met de vier ringen ondersteunt. Audi claimt immers dat dit de meest sportieve auto is uit het luxesegment.

Een primeur is het gebruik van LED-technologie voor de standlichten vooraan. Die verbruiken slechts een fractie van de energie van een conventionele lamp waardoor ook overdag met licht kan gereden worden, zonder invloed op het verbruik. Deze innovatie wordt geflankeerd door bi-Xenon lampen voor de dim- en grootlichtfuncties.

De A8 L 6.0 quattro zal in een oogopslag herkenbaar zijn aan de snuit. Het is immers de eerste wagen uit het Audi-gamma die de nieuwe merkidentiteit zal uitdragen. Het inmiddels typische verticaal gespiegelde radiatorrooster wordt immers vervangen door een opvallende trapeziumvormige grille. Die wordt uitgevoerd in donkergrijs met verchroomde horizontale lamellen, een donkergrijs gelakte nummerplaatuitsparing en een bijna copieuze chroomomlijsting. Deze opstelling was eerder al te zien bij enkele concepts van het merk en zal gestaag op het hele gamma geïntroduceerd worden.