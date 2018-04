Eerste beelden Peugeot 407

Door: BV

P

eugeot heeft de eerste foto’s van de nieuwe 407 vrijgegeven. Daarop is alvast te zien dat het merk met de leeuw de snuit van de 407 Elixir, die in Frankfurt werd voorgesteld als concept car, zo goed als ongewijzigd heeft overgenomen. De opvolger van de 406, die tijdens de eerste jaarhelft van 2004 gecommercialiseerd zal worden, krijgt dus een lange snuit, hoekomvattende koplampen en een zeer groot dominant radiatorrooster dat het geheel een agressievere uitstraling geeft.

Het coupé-koetswerk van de 407 Elixir, waarvan al werd aangenomen dat het niet in productie ging, werd geruild voor een vierdeurs berlinekoetswerk met koffer. Die loopt een beetje af en wordt door een discreet maar zichtbaar aërodynamisch lipje afgelijnd. Foto’s van het interieur zijn nog niet vrijgegeven. Dat zal alvast vooraan amper afwijken van dat van de concept want met uitzondering van de materiaalkeuze leek dat productieklaar. Dat impliceert dat de wijzers nog steeds op de klassieke locatie staan en dat de middenconsole -al dan niet optioneel- gedomineerd wordt door een 7-duims 16:9 kleurenscherm. Om de concurrentie in het segment bij te blijven wordt de 407 wat groter. Het motorenpallet zal bestaan uit de gekende benzine- en dieselmotoren, met een 3.0l V6 voor de sportiefste benzineversie. Er komt echter ook een 200pk sterke 2.7l V6 HDi-motor. Die werd door PSA en Ford samen ontwikkeld en zal onder meer ook de Jaguar S-Type aandrijven.

Op 3 december volgt meer informatie over de 407.