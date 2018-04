Peugeot 206 aanpassingen 2004

Door: BV

e 206 is een verkoopstopper, met niet minder dan 3,8 miljoen klanten sinds de introductie. Om de positie bovenaan de verkoopstabellen te vrijwaren onderging de 206 afgelopen lente enkele kleine aanpassingen aan binnen- en buitenzijde. De neus kreeg koplampen met glad afdekglas en dubbele parabool, er waren nieuwe achterlichtblokken, een luchtinlaatrooster met honingraatmotief en nieuwe bekledingen binnenin. Nu past Peugeot de 206 vooral binnenin en onderhuids een beetje aan.

De gekende 1.4l benzinemotor is voortaan verkrijgbaar in twee uitvoeringen. De eerste heeft 8 kleppen en is goed voor 75pk en 120Nm. Een tweede versie krijgt 16 kleppen en een variabel inlaatsysteem waardoor het vermogen toeneemt tot 90pk. Het koppel bedraagt 133Nm. Ook nieuw is de automatische versnellingsbak met sequëntiële “Tipronic System Porsche”-bediening. Daarbij kan de bestuurder kiezen tussen een volautomatisch programma of handmatig een versnelling selecteren door tegen het pookje te tikken. Het systeem wordt aangeboden in combinatie met de automatische versnellingsbak op de 1.4l 75pk en de 1.6l 110pk.

Het interieur werd verder onder handen genomen met een nieuwe bekleding voor het dak en de stijlen, zetels met meer uitgesproken geprofileerde zitkussens, een identieke interieurinrichting van alle versies met lederen bekleding en zetels met meer zijdelingse steun. Wie voortaan bijbetaalt voor leder krijgt ook meteen een vloerbekleding en matten van een dikkere kwaliteit.

De veiligheidsuitrusting van de 206 bestaat uit twee adaptieve frontale airbags, gekoppeld aan gordels met een pyrotechnisch spansysteem en een spankrachtbegrenzer. Er zijn tevens twee zijdelingse airbags voor hoofd en borst vooraan en drie driepuntsgordels op de achterbank. Daarbij komen voortaan ook nog twee gordijnairbags met een inhoud van 27l die de hoofden van de inzittenden zowel voor- als achteraan beschermen. De gordijnairbags zijn bij de meeste versies in de optielijst te vinden. De ESP stabiliteitscontrole was tot op heden enkel leverbaar op de 1.6l 16v, de 2.0l 16v en de 2.0HDi. Dat aanbod wordt nu uitgebreid met de 1.4lHDi en de 90pk sterke 1.4 benzine. Elke 206 (berline, SW of CC) uitgerust met 2.0 16v-motor zal voortaan uitgerust zijn met een ESP-systeem.

In de optielijst prijken voortaan ook een nieuwe geavanceerd telematicasysteem dat de functies van de audio-installatie, de telefoon en de navigatie groepeert en een geluidsinstallatie van JBL met een duidelijk zicht- en hoorbare baskast. De versies met 14-duims wielen ten slotte krijgen nieuwe wieldeksels of dynamischer uitziende lichtmetalen velgen.