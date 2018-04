Hummer H2 SUT

Door: BV

erder al toonde Hummer een studie van een pick-up op basis van de H2. Nu wordt de definitieve versie voorgesteld op de Amerikaanse SEMA 2003 autoshow, waar het vooral om onderdelen en personalisering gaat. Het model krijgt de typenaam H2 SUT en heeft identieke terreincapaciteiten. Het passagierscompartiment is in principe even ruim als bij de gesloten H2. Achter de achterbank zit een tussenschot. Daarachter is er, desgewenst onder een harde afdekking, plaats voor 850l bagage. Het tussenschot dat bestaat uit een kunststof paneel en een achterruit kan evenwel verwijderd worden. Eerst schuift de ruit in het kunststof component, dat vervolgens samen met de achterbank naar voor klapt. De laadruimte is dan 1,22m breed en 1,83m lang.

Tegelijkertijd introduceert het merk van de GM-groep een nieuwe zonnedakfunctie. Die combineert een gewoon schuifdak met een gecentraliseerde functie voor het neerlaten van de achterste zijruiten. Ondanks de beperkte afmetingen van die componenten zou dat toch voor meer verbondenheid met de natuur moeten zorgen.