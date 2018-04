Hybride sportwagen van MG

Door: BV

T

ijdens de ‘Clean Racing Conference’, heeft MG Rover de TF Hybride voorgesteld. Die noemt languit MG TF 200 HPD, waarbij toevoegstel HPD staat voor Hybrid Performance Developement. De reguliere 160pk sterke benzinemotor van de MG drijft zoals steeds de achterwielen aan. Een 40pk sterke elektromotor zorgt voor de aandrijving van de voorwielen. Op die manier wist MG de prestaties te verbeteren zonder dat de uitstoot de hoogte in ging. Deze vierwielaangedreven versie haalt 100km/u in minder dan 6 seconden, tegen 6,9 voor het reguliere model. Uiteraard zorgt de bijschakeling van de voorwielen via een CVT-automaat ook voor extra stabiliteit. Door de Accu’s zorgvuldig te positioneren werd een ideale gewichtsverdeling bekomen. Het koetswerk werd ook onder handen genomen; er werden aërodynamische correcties doorgevoerd waardoor de luchtweerstand met 7% daalde.

De ingenieurs bedachten ook enkele leuke oplossingen. In principe herlaadt de batterij van zodra de bestuurder de helft van het vermogen van de benzinemotor aanspreekt. De elektromotor springt bij als de bestuurder extra vermogen vraagt, maar er is ook een city-stand. Daarin kan bij lage snelheden enkel met voorwielaandrijving gereden worden. Origineel is ook de functie waarbij tijdens een race tijdelijk extra vermogen wordt gegenereerd. Die boost-functie moet het aan elkaar gewaagde piloten mogelijk maken elkaar toch te passeren. De MG Rover Group, MIRA en Powertrain -de partners voor dit project- ontvingen van de Britse overheid via het Energy Saving Trust een contract om de technologieën in productiemodellen te verwerken.