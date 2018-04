MG XPower SV te koop

Door: BV

O

p basis van het X80 prototype dat al in 2001 het levenslicht zag, ontwikkelde MG de XPower SV. Een supersportwagen die de concurrentie moet kunnen aangaan met de best presterende bolides op de aardbol. Een jaar na de voorstelling in oktober van vorig jaar is de commercialisering een feit.

Het instapmodel, het enige dat momenteel beschikbaar wordt, heeft een volledig in aluminium uitgevoerde 4,6l V8 motor onder de kap die goed is voor 320pk. Daarmee haalt de XPower SV 100km/u in 5,5sec. De topsnelheid werd vastgesteld op 264km/u. Later komen er nog krachtigere modellen, die eventueel ook leverbaar zullen zijn met een automaat. MG zal zo onder meer de motor van de MG ZT-T Bonneville, waar ze op de zoutvlakten van Utah 360,9km/u mee haalden, aanbieden onder de kap van deze nieuwe sportwagen. Het vermogen daarvan kan oplopen tot 765pk, en meer als de klant daarom vraagt.

Het interieur is aanpasbaar aan de wensen van de koper. MG voorziet 6 bekledingsopties in leder, en een leder-alcantara combinatie voor de optionele competitiezetels. Die zijn nog sportiever dan de standaard kuipjes, waarin je ook al door vierpuntsgordels op je plaats wordt gehouden. Als je echt hard gaat kan je die dingen trouwens met een druk op de knop blokkeren en dan zit je echt als aan de zetel gelijmd. Het ontwerpteam, onder leiding van Peter Stevens (die eerder onder meer betrokken was bij de ontwikkeling van de McLaren F1) ontwierp een racechassis en een lichtgewicht koets in carbon. Deze elementen worden in Italië gefabriceerd en in Longbridge, bij Birmingham, geassembleerd. In de UK hangt aan de MG XPower SV een prijskaartje van 75.000 pond.