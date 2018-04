BMW 645Ci in detail

Door: BV

olgens BMW moeten coupés in de topklasse een luxueuze uitrusting, een pakkend design en voortreffelijke rijeigenschappen combineren. In het verleden deden ze dat al, voor de Tweede Wereldoorlog met de 327, of met de 503 uit de jaren vijftig. Recenter denken we aan de CS, die tussen 1968 en 1975 meer dan 40.000 kopers wist te overtuigen. Deze CS werd opgevolgd door de eerste 6-Reeks die voor het einde van z’n carrière van 13 jaar in 1989 niet minder dan 86.000 kopers wist te overhalen. Het concept werd daarna door BMW opgeborgen, maar is nu terug van weggeweest.

Voor de vormgeving van deze 4820 mm lange, 1855mm brede en 1373mm hoge coupé maakte ontwerper Chris Bangle, die onder meer ook de vorm van de 7-Reeks en Z4 bepaalde, wederom gebruik van de flame-surfacing technologie. De combinatie van holle en bolle plooilijnen zorgt ook hier voor een krachtige en tegelijk hoogtechnologische uitstraling. De verhoudingen zijn evenwel klassiek, met een lange snuit, een naar achteren geschoven passagierscompartiment en een gedrongen achterzijde. De techniek van de 645Ci is geënt op die van de 7-Reeks en ook uiterlijk neemt het model enkele trekjes over. De voorzijde is origineel, met spits toelopende koplampen met een vlakke bovenzijde en een golvende onderzijde, maar de plooilijn op de flank, de achterlichtunits en niet in het minst de aftekening van de kofferklep (met geïntegreerde windgeleider) zijn elementen die we al eerder zagen.

Binnenin belooft de constructeur uit München opvallend veel ruimte en zitcomfort. Officieel is dit een 2+2, dus met noodzitjes achterin, al laat BMW uitschijnen dat er ook achterin twee volwassenen zouden moeten kunnen plaatsnemen. Het interieur is getekend in de nieuwe BMW-stijl, met vlakken die met elkaar in verband staan en elkaar lijken te ondersteunen. In tegenstelling tot de Z4 vind je hier geen dominante horizontale balk. De opdeling van het dashboard is klassieker, met een licht naar de bestuurder toe gebogen middenconsole die het dashboard als het ware doormidden deelt. De iDrive vindt nog steeds een plaatsje onder een afdekkap bovenaan het dashboard. Het gaat ook hier om een vereenvoudigd systeem met een extra menu-knop. Het instrumentenbord is klassiek en bestaat uit analoge ronde wijzerplaten onder een bolle schaduwkap. Het lijnenspel dat begint bij het instrumentenpaneel loopt over de middenconsole door tot tegen de achterzetels. Standaard monteert BMW elektrisch verstelbare comfortzetels, die met hoogwaardig Dakota-leder overtrokken zijn. Een elektrisch bediende sportstoel is ook leverbaar, maar daarvoor zal dieper in de buidel getast moeten worden. Die is smaller, strakker bekleed en is ook ter hoogte van het dijbeen instelbaar. De kofferruimte is groot voor deze klasse en heeft een inhoud van 450l. Ruim voldoende voor de reisbagage van twee inzittenden of een grote koffer met harde body en twee 46-duims golftassen. Naast de meer conventionele opties zal de 6-Reeks ook verkrijgbaar zijn met een panoramisch kanteldak in glas. Dat heeft een doorzichtige oppervlakte van 80 op 58cm en zorgt uiteraard voor meer licht in het interieur, wat de ruimte-indruk ten goede komt. Het dak wordt gecombineerd met een elektrisch op een aluminium sandwich constructie verschuifbare binnenhemel. Die knabbelt niet aan de beschikbare hoofdruimte maar levert indien gewenst wel meer auditief en klimatologisch comfort omwille van de isolerende eigenschappen.

Onder de kap vinden we de gekende 4.4l achtcilindermotor met een opvallend soepele loopcultuur. Die krachtbron ontwikkelt 333pk en 450Nm. Door de motor te voorzien van een variabele kleppenstuurtijd, kleplichting en een aanpasbare lengte van het inlaatspruitstuk garandeert BMW optimale prestaties en verminderde verbruikscijfers in elke situatie. Het gemiddelde verbruik in combinatie met de handgeschakelde versnellingsbak bedraagt 11,7l/100km en het model voldoet aan de Euro4-norm. In de VS voldoet de krachtbron aan de LEV-uitlaatgaslemiet (Low Emissions Vehicle). Wie de achterwielaangedreven 645Ci koopt, zal moeten kiezen uit drie verschillende versnellingsbakken. Er is een handgeschakelde bak, een automaat en een op de F1-geïnspireerde sequentiële bak die zowel met het pookje als met peddels aan het stuurwiel te bedienen valt. Allen hebben ze zes verhoudingen en beschamend worden de prestaties nooit. In het beste geval haalt de 645Ci 100km/u in 5,6sec. Dat is exact even snel als de 7-Reeks met 6-liter V12. De topsnelheid wordt steeds met zachte elektronische hand begrensd bij 250km/u.

Net als bij de Z4 is deze 6-Reeks uitgerust met een FDC-knop, wat staat voor Fahr Dynamic Control. Indien geactiveerd zorgt de functie voor nog sportievere reacties. De schakeltijden en het schakelprogramma van de automatische of semi-automatische versnellingsbak worden verkort, de motor reageert heftiger en de hydraulische bekrachtiging van het tandheugel-besturingssysteem wordt zwaarder om de bestuurder nog meer gevoel te geven. Optioneel biedt BMW ook Active Steering aan. Dat is een systeem dat afhankelijk van de snelheid en de omstandigheden zowel de graad van bekrachtiging als de overbrengingsverhouding binnen bepaalde grenzen varieert. Bovendien denkt het systeem met de bestuurder mee en kan het, wanneer er bijvoorbeeld op de limiet gereden wordt, kleine stuurcorrecties uitvoeren.

Het volledig in aluminium uitgevoerde onderstel is voorzien van een antiblokkeersysteem van de laatste generatie met onder meer CBC (Cornering Brake Control) en tractiecontrole. Als de stabiliteit van de wagen echt in het gedrang komt, grijpt het Dynamic Stability Control in. De conventionele ophanging wordt bijgestaan door het Dynamic Drive systeem. Dat bestaat uit actieve antirolstangen die de rolbewegingen van de koets nagenoeg volledig neutraliseren zonder dat ze een nadelige invloed hebben op de demping. Door voor de koets gebruik te maken van een mengeling van staal en aluminium en het kofferdeksel uit SMC te maken (Sheet Moulding Compound Ő een afgeleide van glasvezel) kon het gewicht beperkt worden tot 1.615kg. De aslastverdeling is bovendien perfect gelijkmatig.

Naast de intussen gekende passieve veiligheidssystemen en de standaard aanwezige Bi-Xenonverlichting is het model ook leverbaar met adaptieve koplampen. Een rekeneenheid tekent op basis van de stuurhoek, het gierpercentage en de snelheid de koers van de wagen uit en draait de dimlichten en verstralers zodat ze de loop van de straat volgen. Op die manier worden bochten tot 90% beter verlicht. Een Head-Up display projecteert de meest relevante informatie, zoals aanwijzingen van het navigatiesysteem, de snelheid, eventuele foutmeldingenij tegen de voorruit in het gezichtsveld van de bestuurder. Die hoeft dus nooit zijn blik van de rijweg af te wenden.

De verkoop in ons land start heel precies op 10 januari. De goedkoopste versie zal voor € 75.300 van eigenaar wisselen.