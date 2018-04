Mercedes M-Klasse bedrijfswagen

Door: BV

anaf midden november zal de Mercedes M-Klasse verkrijgbaar zijn in een bedrijfswagenuitvoering met 4 of 5 zitplaatsen. Daartoe wordt achter de achterbank een vaste wand in polyester gemonteerd, voorzien van een venster om het zicht naar achteren te vrijwaren. De ML 270 CDI, ML 350 en ML 500 worden gehomologeerd met vijf zitplaatsen, de ML 400 CDI met vier zitplaatsen. Bij de zwaarste diesel wordt de middelste gordel en hoofdsteun verwijderd en de neerklapbare armsteun vastgezet. De ombouw gebeurt door een door Daimler-Chrysler erkende Belgische koetswerkbouwer en moet steeds € 975 kosten excl. BTW, transport en keuringskosten. De BIV valt weg en de verkeersbelasting verminderd tot € 127,51 per jaar.