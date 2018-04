Fiat Panda Hydrogen

Door: BV

et als de meeste constructeurs onderzoekt Fiat de mogelijkheden van alternatieve energiebronnen voor de milieuvriendelijke aandrijving van voertuigen. In dat kader produceerde de onderzoeksafdeling van de constructeur eerder al de 'Elettra H2 Fuel Cell’ en de Seicento Hydrogen. Beide projecten werden zwaar gesponsord door de Italiaanse overheid. Deze prototypes werden gebruikt in de laboratoria, maar nu heeft Fiat voor de eerste keer een exemplaar dat de straat op gaat. Een nieuwe brandstofcelinstallatie werd ingebouwd in de Fiat Panda en zal voor het eerst in reële omstandigheden getest worden. Daarmee sluit Fiat zich aan bij een alsmaar groter wordende groep constructeurs. Onder meer Daimler-Chrysler, Honda en Ford testen ook al dergelijke modellen. Toch verwacht Fiat geen commercialisering van de technologie voor het einde van het volgende decennium.