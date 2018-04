Ferrari 612 Scaglietti

Door: BV

errari heeft meer informatie vrijgegeven over de opvolger van de 456M, de 612 Scaglietti. De 612 staat hier voor 6-liter V12, terwijl Scaglietti de naam is van een ontwerper die vanaf het eerste uur bij Ferrari te vinden was. Sergio Scaglietti maakte geen gebruik van pen en papier, maar beeldhouwde aluminium als een kunstenaar tot de gewenste vorm. Omdat deze 612 volledig uit aluminium werd gemaakt (een aluminium space-frame chassis en koetswerkpanelen uit hetzelfde materiaal) besloot Luca di Montezemolo, de grote baas bij Ferrari, als eerbetoon ‘Scaglietti’ toe te voegen.

Het is de eerste maal dat Ferrari gebruik maakt van een volledig aluminium constructie. In vergelijking met de 456 die hij vervangt, werd de koets niet minder dan 60% stijver. De rijeigenschappen van de 456 werden bekritiseerd en om die hier te verbeteren werd het door Pininfarina getekende model vooral groter. De 612 zal 4,90m lang, 1,95m breed en 1,34m hoog zijn. De snuit werd langer waardoor de motor verder achter de vooras kon geplaatst worden. Daardoor wordt gewichtsverhouding van 46% op de vooras en 54% op de aangedreven achteras bekomen. Ondanks de toegenomen afmetingen blijft het gewicht beperkt tot 1840kg, 60kg minder dan de 456.

Ferrari benadrukt ook dat de 612 een aangenamere wagen is om in te vertoeven. De cockpit wordt bekleed met fijn leer en aluminium, maar kan uiteraard geheel aan de wensen van de klant aangepast worden. Verder is er meer beenruimte voor de achterpassagiers, een terugklapmechanisme met geheugen voor de voorzetels dat meer instapruimte biedt, meer hoofdruimte achteraan en een kofferruimte van 240l. Dat is een kwart meer dan bij z’n voorganger. Het instrumentenbord krijgt een asymmetrische lay-out met een groot kleurenscherm, een klassieke ronde toerenteller en een veel kleinere snelheidsmeter.

De krachtbron heeft twee cilinderbanken die ten opzichte van elkaar een hoek van 65° vormen. Uit de totale cilinderinhoud van 5748cc puurt Ferrari 540pk bij 7.250t/min. Ook dat is meer dan voorheen, dankzij een verbeterde in- en uitlaatlijn. Een elektro-hydraulische zesbak zorgt voor de krachtoverbrenging. Daarmee kan zowel volautomatisch als handmatig geschakeld worden (met de pook of via paddels aan het stuurwiel). De sprint naar 100km/u kan in 4,2sec. De topsnelheid bedraagt iets meer dan 315km/u. Voor het wegcontact zorgen 245/45 banden op 18-duims lichtmetaal vooraan en 285/45 banden op 19-duims velgen achteraan.