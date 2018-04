Honda HSC: eindelijk opvolger NSX?

Door: BV

en wereldpremière op de Honda-stand in Tokyo is de HSC, wat staat voor Honda Sports Concept. Het is een compacte lichtgewicht sportwagen die praktisch genoeg moet zijn voor het dagelijks gebruik. Eigenschappen die we al eens tegenkwamen bij een sportwagenij de Honda NSX. Deze laatste is inmiddels al sinds 1989 in productie en ondanks een facelift wordt het tijd om aan een opvolger te denken. Met de 4,25m lange, 1,90m brede en 1,14m hoge HSC toont Honda welke richting het uitgaat. De basisingrediënten zijn duidelijk hetzelfde -een centrale krachtbron, achterwielaandrijving en een vooruit geschoven cockpit-, maar de concept is korter, lager en breder en heeft de wielen veel meer op de hoeken staan. Op die manier wordt de handelbaarheid geoptimaliseerd.

Centraal plaats Honda een lichtgewicht V6. Da’s zowat hetzelfde als bij -u raadt het al- de NSX. Deze motor ontwikkelt 300pk en dat is een verbetering want de krachtigste uitvoering van de NSX bleef met 280pk onder de magische 300pk-grens. Honda implementeerde veel meer technologie. Het gebruik van LED-verlichting voor de achterlichtunits, met een 3D-design om dat nog te benadrukken, en een naar achteren gerichte camera zijn daarvan slechts voorbeelden.

De koets bestaat uit een combinatie van strakke lijnen, hoekige vormen en sensuele glooiingen. Daardoor ontstaat een spanningsveld dat de auto ook bij stilstand een krachtige uitstraling geeft. Opvallende kenmerken zijn de perfect in het design geïntegreerde langgerekte koplampen, de bolle cockpit met panoramische achterruit en de strakke achtersteven. Veelal wordt het dak verlengd om in een vloeiende beweging over te gaan in de lange motorafdekking achteraan, maar dat heeft Honda achterwege gelaten. De gordellijn op de flank loopt op en krult zich vooraan en achteraan in een boog om de wielkast heen, wat de atletische bouw van de sportwagen benadrukt. Grote luchtinlaten vooraan en voor de wielkast achteraan moeten de atmosferische krachtbron en het remsysteem van voldoende koellucht voorzien.

De cockpit is minimalistisch en uitgevoerd in zwart en carbonblauw, afgewerkt met gekleurd aluminium, glanzend aluminium en nubuckleder. Het dashboard oogt licht en tegelijk sterk. Het instrumentarium en de zijpanelen met de voornaamste bedieningsorganen buigen zich rond de bestuurder heen alsof het om een éénzitter gaat. De informatie van de ronde meters overlapt elkaar. Op die manier kunnen twee soorten informatie op dezelfde plaats weergegeven worden en kan zou de bestuurder sneller beslissingen moeten kunnen nemen.