Hyundai toont Crossover Concept

EOS-II, dat is de naam van de concept die het Koreaanse Hyundai in Tokyo op haar stand zal tentoonstellen. NEOS is een samenstelling van “NEologism Of Style”. De concept is getekend door het Japanse designcenter van het merk in Chiba. Het geheel is 3,83m lang, 1,77m breed en 1,58m hoog en biedt plaats aan vier personen. Volgens Hyundai heeft het model stijlkenmerken die we bij toekomstige seriemodellen zullen terugvinden.

De vormgeving van het interieur met individuele zitplaatsen is futuristisch en wordt gedomineerd door geavanceerde technologieën, al wordt er niet in detail getreden. Wel moet er ondanks de compacte een zee van ruimte zijn terwijl het comfortniveau dat van menig luxewagen overtreft. Een Adaptive Forward Lighting System zorgt ervoor dat de koplampen meebewegen en de bochten gevoelig beter verlicht worden. Ook is er een nieuwe multi-link schuifdeur die het instappen achteraan vergemakkelijkt. Bij de opening van het Autosalon van Tokyo op 24 oktober, krijgt het publiek het model voor het eerst te zien.