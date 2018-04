Mercedes F500 Mind

Door: BV

p het Autosalon van Tokyo, dat op 24 oktober de deuren opent, toont Mercedes de F500 Mind. Geen concept of prototype, maar een rijdend laboratorium met een koets met vier deuren. In de wagen zitten een dozijn nieuwe technologieën, waarvan Mercedes er een aantal snel op de markt hoopt te brengen. De ruimte aan boord kon gemaximaliseerd worden door gebruik te maken van nieuwe elektronische pedalen die veel minder plaats innemen.

Een nieuw multivision display in de cockpit is het centerpunt van een innovatief instrumentarium dat de bestuurder afhankelijk van de noden van informatie kan voorzien. De meeste informatiesystemen zijn stemgestuurd. Een ultrasound geluidssysteem kan de gesproken informatie richten zodat enkel de bestuurder die hoort. De passagiers worden dan niet gestoord door verkeersinformatie of de aanwijzingen van het navigatiesysteem.

De koplampunits zijn uitgerust met infrarood laserlichten. Die werken naast de zichtbare verlichting en produceren een door een infraroodcamera opgepikt beeld dat overeen komt met dat van een nachtkijker. Dat wordt geprojecteerd zodat de bestuurder hindernissen kan opmerken, nog voor ze via de traditionele verlichting zichtbaar zijn.

Voor de aandrijving zorgt een 318pk sterke hybride dieselkrachtbron. Die verbruikt tijdens de gemengde Europese cyclus tot 20% minder dan een vergelijkbare CDI-diesel.