Mazda Ibuki is voorbode nieuwe MX-5

et de MX-5 vond Mazda eind jaren ‘80 het segment van de compacte roadster opnieuw uit. Het model is zo succesvol dat het niet alleen goed is voor een plaatsje in het Guiness Book of World Records als best verkochte roadster ooitij Het model is al meer dan 10 jaar op de markt en verkoopt -dankzij enkele opfrisbeurten- nog steeds. Toch moet Mazda stilaan aan een opvolger beginnen denken. Die zal er ongeveer uit zien als de Ibuki concept car die de constructeur vanaf volgende week op het Autosalon van Tokyo zal laten zien. Tenminste, als het model bij het publiek in de maak valt. Ibuki is overigens een Japanse term die dicht aanleunt bij het Nederlandse herbronnen of hernieuwen.

Mazda heeft alvast niets aan het basisidee veranderd. De Ibuki is compact en licht, open en biedt plaats aan twee inzittenden. De vormgeving is een nieuwe interpretatie van het lijnenspel dat kenmerkend was voor de eerste serie. Een combinatie die vermoedelijk tot de naam Onder kap zit ook hier een bescheiden 1.6l MZR viercilindermotor die de achterwielen aandrijft. De motor schoof in vergelijking met de huidige MX-5 40cm achteruit. Daardoor is de positie centraal, achter de vooras en voor het passagierscompartiment, net als bij de RX-8. De airco vond een plaats achter de voorzetels. Door deze ingrepen zitten alle belangrijke (zware) onderdelen tussen de beide assen en is de gewichtsverdeling ideaal wat de handelbaarheid van het model ten goede komt. Het interieur is uitermate sober, strak en nagenoeg volledig in trendy zilver- en grijstinten uitgevoerd. Voor zowel de binnen als de buitenverlichting wordt gebruik gemaakt van LED-technologie.