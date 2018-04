Vijf jaar smart

Door: BV

e nicheconstructeur smart, oorspronkelijk ontstaan uit een alliantie tussen Mercedes en horlogemaker Swatch, is vijf jaar jong. Swatch trok zich echter terug, nog voor in oktober 1998 de allereerste smart werd gelanceerd. Toen was smart nog een product, maar met de komst van de Cabrio, de Crossblade, de Roadster en de Roadster-Coupé bouwde de constructeur een volledig gamma op. Binnenkort komt daar nog de eerste smart voor vier personen, de forfour, bij. Die zal vanaf januari in het Nederlandse Born bij Nedcar gebouwd worden en wordt in april 2004 gecommercialiseerd.

Tijdens de eerste drie maanden na de lancering, van oktober tot december 1998, werden 20.000 smarts verkocht in 9 landen. Intussen is smart actief op 30 markten. Vanaf 2006 wil men ook in de VS, het land van ‘big is beautiful’ de consument overtuigen. De introductie daar zal gebeuren met de SUV-versie van de forfour die in Juiz de Fora in Brazilië van de band gaat lopen.

Het gros van de andere smarts wordt in het Franse Hambach geproduceerd, in een fabriekscomplex dat smartville werd gedoopt. Het productieproces is zo opgebouwd dat de afstand tussen het leveringspunt van de onderdelen en de productielijn maximaal tien meter bedraagt. Op die manier wordt de opslag en het vervoer, en dus ook de daaraan gekoppelde kostprijs, tot een minimum beperkt. De capaciteit van de fabriek bedraagt 120.000 smart city coupes en cabrio’s per jaar. De productie van een wagen duurt amper 4 uur en 30 minuten. Op die tijd passeert het product niet minder dan 140 werkstations. In de 11 fabrieken in smartville werken 2.000 mensen. Op de nieuwe hoofdzetel in Böblingen die dit jaar in gebruik werd genomen, zijn dat er nog eens 1.200.

De verkoop en de opbrengsten kennen een gestage groei sinds de lancering. Tijdens het eerste volledige verkoopsjaar werden 80.000 smarts verhandeld. In 2002 waren dat er al 122.000. De opbrengsten stegen van 500 miljoen euro in 1999 tot meer dan 1.1 miljard euro vorig jaar.