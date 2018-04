Facelift Honda Stream

Door: BV

onda gaat de Stream, die in oktober 2000 in Japan gelanceerd werd, en vanaf de lente van 2001 ook in Europa te krijgen valt, opfrissen. De aangepaste versie zal op het 37ste autosalon van Tokyo voorgesteld worden. De aanpak is klassiek; het gaat om hertekende bumpers, andere koplampunits, een gewijzigd radiatorrooster en een aangepaste kofferklep. In de spiegels hadden we net als bij de Accord en sommige versies van de inmiddels ook gefacelifte Civic richtingaanwijzers verwacht, maar die krijgt het model zo te zien niet. Momenteel wordt het model gebouwd met een 1.7l of 2.0l benzinemotor. Of daaraan iets wijzigt is ons niet bekend. Honda offert wel één zitplaats op. Momenteel kan je in de Stream zeven inzittenden kwijt. In het hertekende interieur worden dat er zes, in een 2 + 2 + 2 opstelling. Dat geeft de inzittenden meer ruimte en komt het comfort ten goede omdat een individuele zetel beter instelbaar is.