Twee nieuwe versies VW Touran

Door: BV

H

et motorenpallet van de Touran wordt uitgebreid met een 2.0 liter FSI direct ingespoten benzinemotor en er komt ook een combinatie tussen de 105pk sterke 1.9TDI en de DSG-automatische versnellingsbak.

Die viercilinder direct ingespoten benzinemotor heeft een vermogen van 150pk en een koppel van 200Nm dat al piekt bij 3.500t/min. Met deze FSI-motor onder de kap haalt de Touran, ook hier standaard gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak, een topsnelheid van 201km/u. Het geringe deellastverbruik zorgt voor een beperking van het brandstofverbruik; de Touran 2.0 FSI neemt genoegen met 7,9l/100km voor de gemengde cyclus.

Volkswagen biedt almaar meer modellen aan met de DSG-automatische versnellingbak (Direct Shift Gearbox) die zijn oorsprong vindt in de racerij. Het gaat in principe over een gerobotiseerde zesbak, maar dan met een dubbele koppeling. De klassieke versnellingen met een vaste verhouding zijn opgesplitst in twee groepen die elk door een meervoudige plaatkoppeling bediend worden. De eerste, derde, vijfde en achterruitversnelling liggen in één groep, de tweede, vierde en zesde in een andere. Omdat de automaat bij het schakelen twee koppelingen tegelijk kan bedienen wordt de kracht continue overgebracht en verdwijnt dus het dode punt tussen versnellingen dat traditioneel schakelen met een enkele koppeling onvermijdelijk met zich mee brengt. Op die manier worden overgangen afgevlakt, wat het comfort ten goede komt, en wordt de acceleratie niet onderbroken, wat weer een gunstige invloed heeft op de prestaties. Bij de Touran zal je deze automaat nu kunnen combineren met de 1.9TDI met 105pk. Die motor levert bij 1.900t/min een maximumkoppel van 250Nm. Voldoende voor een topsnelheid van 177km/u. De DSG-automaat vraagt maar 1 deciliter kostbaar vocht per 100km. Daardoor komt het verbruiksgemiddelde op 6,0l/100km.

Beide modellen komen rond de jaarwisseling naar België.