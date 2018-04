Nieuwe Lotus Exige op komst

Door: BV

p het Autosalon van Genève, in maart volgend jaar, zal Lotus de nieuwe Exige voorstellen. Dat is een gepeperde versie op basis van de Elise, waarvan Lotus de eerste schets heeft vrijgegeven. Uiterlijk zal het model alvast herkenbaar zijn aan de grotere luchtinlaten, voorspoiler, grotere zijdelingse luchthappers en een opvallende achterspoiler.

Onder de kap komt een atmosferische 1.8l viercilinder met 16-kleppen en variabele kleppentiming. Die motor is afkomstig van Toyota, waar hij ook onder andere dienst doet in de Celica T-Sport. De krachtbron is goed voor 190pk en wordt gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingbak met 6 verhoudingen. Omdat de rode zone pas bij 8.350t/min begint is de motor uitermate geschikt voor de lichtgewicht Exige.

Lotus belooft alvast een topsnelheid van 225km/u en een acceleratietijd van 0 naar 100km/u in een seconde of vijf. Daarmee formuleert de nicheconstructeur een antwoord op de Opel Speedster Turbo (die hetzelfde onderstel heeft). Deze laatste heeft een 2-liter turbomotor met 200pk, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak.