Peugeot 307 CC gedetailleerd

n september van 2002 stelde Peugeot op het Autosalon van Parijs de 3-hartje-7 CC voor. Een model dat in de voetsporen treedt van de 206 CC en tegelijkertijd de opvolger moet zijn van de populaire 306 Cabriolet. De 307 Coupé Cabriolet moet zowel een authentieke coupé als een rasechte cabriolet zijn met vier zitplaatsen. Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Groot-Brittannië kregen het model als eerste in de showroom en rond deze tijd arriveren de eerste exemplaren ook in ons land bij de dealers.

De 307 CC staat op hetzelfde platform als de 307 berline, zij het aangepast aan de specifieke eisen en noden van het nieuwe koetswerktype, en ook het uiterlijk is op de lijn van de berline geënt. Toch ziet het geheel er eleganter uit, wat voornamelijk te wijten is aan de opstelling van de voorruit en de daklijn. De specifieke voorbumper met ronde mistlichtjes en de talrijke gesneuvelde chroomaccenten zijn de weinige details die Peugeot wijzigde aan de vormgeving van de studie. De snuit krijgt wel lichtblokken met helder afdekglas. Het dak bestaat net als bij de 206 CC uit twee delen. Het eerste is een metalen dakpaneel en het tweede bestaat uit de achterruit met de ruitomlijsting. Op bevel klappen beide delen dicht en duikt het dak onder de kofferklep. Een ingenieus scharniersysteem zorgt ervoor dat die in de tegengestelde richting kan openen. Om de ruimte die het dak in de koffer in beslag neemt te beperken is het van cruciaal belang dat de bolle vorm van de beide dakdelen beperkt wordt. Dat resulteert in een langgerekte en sierlijke daklijn en een lange koffer die de elegantie van het ontwerp benadrukt. De achterpartij loopt af, maar ziet er dankzij een strak en discreet lipje op het kofferdeksel nog steeds gespierd uit. Een breed derde stoplicht en diagonaal uitgewerkte achterlichtunits met LED-verlichtingstechnologie zijn bepalend voor de vorm van de achterzijde. Vanzelfsprekend ontbreekt de B-stijl zodat de schouderlijn met neergelaten zijruiten niet onderbroken wordt.

Naast de verstevigde structuur, met onder andere een verticale achterwand die de stijfheid van het koetswerk ten goede komt en verstevigingsbeugels in de A-stijlen, beschikt de 307 CC ook nog over frontale en zijdelingse airbags. Deze laatste hebben asymmetrische vorm die ertoe bijdraagt dat ze ook bij een aanrijding met neergelaten zijruiten nog efficiënt zijn. Er zijn ook driepuntsveiligheidsgordels met gordelspanners. De rolbeugels zijn in de achterste hoofdsteunen geïntegreerd en worden pyrotechnisch geactiveerd. ABS, ESP en noodremhulp zijn standaard.

Deze 307 CC krijgt ten opzichte van de berline een specifieke uitrusting. Zo zit er in de deurgreep een sensor die een aanraking detecteert nog voor ze heeft plaatsgevonden. Die sensor waarschuwt de wagen dat iemand de deur probeert te openen, op voorwaarde dat de wagen niet op slot is, en laat de voorruit een paar millimeter zakken om de deur vlotter te laten openen. Ook gebruikt Peugeot hier voor de eerste maal ruitenwissers van het nieuwe type met vlakke wisbladen die een veel homogener wissoppervlak hebben. Om de vier ruiten op een handige manier te laten verdwijnen is er een aparte schakelaar waarmee alles tegelijk wordt bediend. Andere comfortvoorzieningen zijn de inbouw van de radioantenne in de achterspoiler en de mogelijkheid om de koffer met de afstandsbediening te openen, al zijn deze beide laatste nog moeilijk innovatief te noemen.

Het interieur ademt een andere sfeer dan de berline. Waar bij deze laatste de hoge zitpositie een van de meest opvallende kenmerken is, opteerde men hier voor een duidelijk sportieve lage zithouding. Het stuurwiel kreeg metalen inlegwerk en de vier meters van het instrumentenbord kregen een witte achtergrond en verchroomde ringen. Het geheel wordt afgewerkt met een aluminiumkleurige versnellingspookknop en pedalen uit hetzelfde lichtgewicht metaal. Bij het wegklappen van het dak komt de achterruit los en wordt die op een aparte slede in de koffer opgeborgen. Van het totale koffervolume van 350l met gesloten dak blijft dan nog 204l over. Het hele mechanisme wordt hydro-elektrisch bediend en kan tot 10km/u geactiveerd worden.

Het gamma bestaat uit drie benzinemotoren. De instapper heeft een inhoud van 1587cc en is goed voor 80kW of 110pk. Daarnaast zijn er nog twee motoren met een inhoud van 1997cc. De eerste is 100kW of 136pk sterk en de tweede is goed voor 130kW of 180pk. Alle motoren worden gekoppeld aan de mechanische vijfversnellingsbak van het type BE4 waarvan de overbrengingsverhoudingen bepaald zijn op grond van de eigenschappen van elke motor. De 136pk-versie kan ook nog gekoppeld worden aan een automaat. Die heeft een automatische en een sequentiële modus (Tiptronic-bediening System Porsche), maar heeft slechts vier verhoudingen. De 1.6 heeft aan zijn vermogen genoeg voor een topsnelheid van 191km/u en kan vanuit stilstand naar 100km/u in 12,7sec. De viertrapsautomaat is in combinatie met de 136pk 2-liter benzine amper sneller in de spurt naar 100km/u. De combinatie doet dat in 12 seconden rond. De top werd vastgesteld op 204km/u. De vijfbak met dezelfde motor haalt 3km/u meer maar is een pak sneller in de sprint; 100 kan na 10,3sec op de teller staan. De 180pk versie die voorzien is van een aangepaste cilinderkop (met een nokkenas die voorzien is van een distributiesyteem met continu variabele timing ven een hoekvariatie ten opzichte van de krukas tussen 0 en 40 graden), een aangepaste in- en uitlaat en een specifiek motormanagementsysteem haalt 225km/u. Je kan desgewenst naar 100km/u in 7,4sec. De handgeschakelde versies nemen genoegen met 7,6, 8,2 en 8,8l/100km. De automaat is met een verbruik van 8,9l/100km de dorstigste.

Peugeot biedt twee versies aan. De eerste is de Dynamique, met een riante standaarduitrusting met o.m. lichtmetalen velgen, elektrische ruitenheffers en een elektrisch bediende kap. Die is verkrijgbaar op alle versies uitgezonderd de 2.0 180pk. Deze laatste wordt altijd als Sport geleverd. De uitrusting ervan wordt aangevuld met 17-duims lichtmetaal, parkeerhulp, een audio-installatie met CD-wisselaar en sportzetels met een gedeeltelijke lederen afwerking. De catalogusprijs voor de Dynamique 1.6 bedraagt € 23.170. De Dynamique 2.0 kan de uwe zijn voor € 24.570 tenzij u € 1.000 meer wil neertellen voor de automaat. De Sport met 180pk staat voor € 28.200 in de prijslijst.

Peugeot hoopt op een jaar tijd 60.000 stuks te slijten. Thuisland Frankrijk moet goed zijn voor een jaarlijkse afzet van 10.000 stuks. Er wordt gemikt op 42.000 stuks in de rest van West-Europa terwijl de overige markten een geconsolideerd cijfer van 8.000 eenheden zouden moeten laten optekenen. De fabriek in thuisbasis Sochaux zal dagelijks 230 307 CC’s bouwen.