Definitief: Mercedes GST

ercedes heeft de eerste tekening vrijgegeven van de definitieve vorm van de GST. Die werd in januari van 2002 als Vision GST concept car getoond op het Autosalon van Detroit. De studie werd daar zo goed ontvangen dat de beslissing om tot serieproductie over te gaan al spoedig genomen was. Het model is een cross-over tussen een break, een sedan en een 4x4, en werd vooral ontwikkeld om te scoren op de Amerikaanse markt. Er zal plaats zijn voor zes inzittenden op drie zetelrijen van twee personen. Het model zal omwille van de hoge positionering standaard uitgerust zijn met elektronische vierwielaandrijving en een Airmatic luchtophanging. Onder de kap komen zes- en achtcilindermotoren die gekoppeld zullen worden aan de nieuwe 7G-Tronic zevenstrapsautomaat.

Het model zal van de band lopen in de Amerikaanse productievestiging van de constructeur in Tuscaloosa in Alabama, waar de productie van de Mercedes M-Klasse ook gewoon blijft doorlopen. Mercedes investeert daarvoor niet minder dan 600 miljoen dollar. Nieuws is dit niet, want dat wisten we u meer dan een jaar geleden al te melden, maar toen sprak Mercedes nog over een productiestart in 2004. Die datum is nu aangepast naar de eerste maanden van 2005.