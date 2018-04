Spierkracht: MG ZT met V8

Door: BV

en jaar later dan verwacht heeft MG-Rover nu toch het nieuwe topmodel binnen de ZT-reeks voorgesteld; de ZT 260 (Saloon) en ZT-T 260 (Estate). Dat model wordt op de achterwielen aangedreven in plaats van de voorwielen en krijgt een uit de Ford Mustang afkomstige V8 benzinekrachtbron onder de kap. De motor heeft een inhoud van 4,6l, heeft twee kleppen per cilinder en een enkele bovenliggende nokkenas. De vermogensopbrengst bedraagt 260pk bij 5.000t/min en 410Nm bij 4.000t/min. Een handgeschakelde bak met vijf verhoudingen moet de kracht versluizen.

De traditionele sprint van 0 naar 100km/u kan door de minimaal 1.680kg zware vierdeurs afgerond worden in 6,6sec. De 60kg zwaardere break is een tiende trager. De topsnelheid is bij beide uitvoeringen identiek, want begrensd bij 250km/u.

Om de dikke motor onder de kap te krijgen moest de bodemplaat herzien worden en voor de aandrijving was een dikkere middentunnel noodzakelijk. De ophanging vooraan werd herbekeken met onder meer een aangepast subframe en een dikkere antirolstang. Achteraan opteerde men voor een geheel nieuw multi-linksysteem omdat de aandrijflijn geïntegreerd moest worden. De veren zijn afkomstig van Eibach, terwijl voor de schokdempers een beroep werd gedaan op de firma Bilstein. De MG ZT 260 staat op 18-duims lichtmetaal voorzien van 225/45 rubber.

Het uiterlijk wordt quasi ongewijzigd overgenomen van de ZT 190, de V6 die tot op heden te top van het gamma uitmaakte. De ZT 260 geeft met weinig meer dan de bagde en de twee dubbele uitlaten prijs wat er onder de kap zit. In het interieur vinden we een V8-badge in het midden van het dashboard. De verkoop in de UK start meteen, met prijzen die vergelijkbaar zijn met die van de BMW 330i, de Jaguar X-Type 3.0 of de Volvo S60 T5. Later zullen de verschillende exportmarkten aan de beurt komen.