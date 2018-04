Nieuwe VW Caddy: ook voor 7

Door: BV

n ons zomerdossier over de vijf nieuwigheden bij VW, hadden we al even vernoemd dat de nieuwe Caddy misschien nog dit jaar zou voorgesteld worden. Dat is intussen een zekerheid want het model zal op de bedrijfsauto-RAI in Amsterdam in première gaan en de voornaamste gegevens zijn intussen vrijgegeven. Het nieuwe model dat voor het eerst een geheel eigen structuur krijgt zal verkrijgbaar zijn in een personen (Combi)- en bedrijfswagenuitvoering. Daarmee volgen de Duitsers het voorbeeld van de Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Opel Combo...

De nieuwe Caddy zal van de band lopen in het Poolse Poznan. Volkswagen maakt gebruik van haar gekende techniek van het delen van zo veel mogelijk onderdelen en maakt bij de Caddy met name gebruik van modules van de Golf V en de snuit van de Touran. Op die manier moest niet eens de helft van de onderdelen specifiek ontwikkeld worden.

De uittredende Caddy is in feite een Polo (van de vorige generatie) die voor het vervoer van goederen werd uitgerust met een gesloten laadbak. Het ruimteaanbod in deze nieuwe versie nam gevoelig toe en dat is behalve aan de toegenomen afmetingen ook te wijten aan een efficiëntere indeling. De nieuweling wordt 4,40m lang, 1,82m breed en 1,83m hoog en krijgt een wielbasis van 2,68m. De laadcapaciteit nam met 300l toe naar 3200l. De beschikbare ruimte tussen de wielkasten bedraagt 1,17m terwijl de laadvloer in het totaal 1,78m lang is. Je kan er dus probleemloos een Europallet in kwijt. De laadruimte is toegankelijk via een kofferklep of klapdeuren en een enkele zijdelingse schuifdeur, maar je zal ook kunnen kiezen voor twee of helemaal geen schuifdeuren. Je zal in de Caddy tot 750kg kunnen laden.

Met de Caddy Combi mikt VW voor de eerste keer in dit segment serieus op personenvervoer, en ze hebben meteen een troefkaart in handen. De Combi zal immers verkrijgbaar zijn met een derde zetelrij, waardoor er tot zeven inzittenden mee zullen kunnen. De Combi krijgt een rijkere basisuitrusting met dubbele frontale airbags, ABS met noodremhulp en een anti-doorslipsysteem.

Wanneer de Caddy wordt gelanceerd, in de lente van volgend jaar, zal het model verkrijgbaar zijn met een 75pk sterke 1.4l benzinemotor of een direct ingespoten atmosferische 2-liter diesel met 70pk. Later volgen nog een 1.6l benzine met 102pk en een 1.9TDI met 105pk.