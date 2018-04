Lamborghini R-GT

Door: BV

amborghini gaat weer racen, en dat willen ze doen met de R-GT. De superwagen op basis van de Murcièlago werd in samenwerking met Reiter Engeneering ontwikkeld en krijgt een volledig in carbon uitgevoerde koets. Dat is de voornaamste reden voor de beperking van het gewicht tot minder dan 1.1 ton. Met een 6-liter V12 onder de kap staat dat garant voor vuurwerk. Om de luchtstroom rond de wagen beter te controleren werd het prototype voorzien van enkele drastische koetswerkaddenda. Het meest opzichtige is de kofferspoiler, maar er zijn ook grote zijskirts en een uitgewerkte voorspoiler. Het model zal voor de eerste keer op het circuit verschijnen tijdens de FIA GT Championship-race in het Portugese Estoril, als onderdeel van het R-GT testprogramma. Later zal de Italiaanse autobouwer het voor de FIA en de Amerikaanse Le Mans-series gehomologeerde model in beperkte aantallen verkopen aan gespecialiseerde teams.