Maserati en Audi gaan samenwerken

Door: BV

D

r. Bernd Pischetsrieder, de grote baas van de VW-groep, en Luca di Montezemolo die aan het hoofd staan van Ferrari-Maserati hebben een overeenkomst ondertekend voor een toekomstige samenwerking op technisch en commercieel gebied. De Kubang, Maserati’s cross-over SUV die momenteel volop in ontwikkeling is, wordt naar alle waarschijnlijkheid het eerste model waarin de zopas gevormde relatie tot uiting zal komen. De Kubang zal uitgerust worden met Audi’s 4x4 aandrijfsysteem. Maserati zou ook gebruik kunnen maken van de 275pk en 650Nm sterke V8-diesel van het merk met de vier ringen, de luchtophanging en de zestrapsautomaat, maar daarover is nog geen uitsluitsel. In elk geval zal de Kubang in dezelfde klasse en met gemeenschappelijke componenten als Audi’s aanstormende SUV (alweer een reïncarnatie van de VW Touareg) gecommercialiseerd worden. Geen probleem vinden beide CEO’s omdat Audi haar model zal profileren als een directe concurrent voor de X5, mét echte off-road kwaliteiten, en Maserati gewoon een sportief alternatief wil aanbieden en daarom meer mikt op de kopers van pakweg een Porsche Cayenne.