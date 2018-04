Door: BV

H

et Britse Rover is nadat het door voormalig eigenaar BMW aan z’n lot werd overgelaten niet zo’n stille dood gestorven als ze in Duitsland gewild hadden. Maar echt voor de wind gaat het het merk niet. Het loskrijgen van de financiën was een dubbeltje op z’n kant en nu komt het er vooral op aan om het niet meer okselfrisse gamma (met uitzondering van de 75 die al onder BMW-voogdij werd ontwikkeld) in alsmaar grotere aantallen aan de consument verkocht te krijgen. Creatief is Rover wel, want het gamma werd zowaar in één klap verdubbeld door van elk model (zijnde de 25, 45 en 75) een sportief aangeklede spin-off te maken en die met een MG-badge aan de man te brengen. Er komt ook terug vertegenwoordiging in het A-segment met de Cityrover die gebaseerd is op de Tata Indica. Nu wil Rover een graantje meepikken in de nog steeds groeiende SUV-markt. De Britten bedachten daarvoor de Rover Streetwise.

Dat is een stoer ogend derivaat van de 25, dat net als deze laatste met een drie- of vijfdeurskoetswerk verkrijgbaar zal zijn. Het uiterlijk werd aangepast met dikke, nieuwe voor- en achterbumpers, zijprofielen, een grotere grille, spatbordbeschermers en 16-duims velgen. Het ontwerp omvat ook in de bumper ingewerkte richtingaanwijzers en mistlichten, dakrails, een aan het ontwerp aangepaste hendel voor de kofferklep, nieuwe koetswerkkleuren en, last but not least, een nieuw Rover-logo.

Het interieur werd bedacht met een aangepaste middenconsole, waardoor die nu terug wat meer bij de tijd is. In het interieur vinden we vier individuele zitplaatsen met uitgesproken sportieve steunkussens. Je kan de Streetwise ook krijgen voor vijf inzittenden, maar dat is steeds een optie. Er zijn de obligate nieuwe stofjes en materialen (waaronder aluminium), een nieuw sportstuurtje en een blauw verlicht instrumentencluster. Je kan het model krijgen in drie afwerkingsniveaus; Streetwise, Streetwise S en Streetwise SE.

Wat techniek betreft zijn er geen noemenswaardige wijzigingen te vermelden. De Streetwise krijgt gewoon de motoren van de 25 onder de kap; een 1.4 met 84pk, een 1.4 met 103pk en een 2-liter turbodiesel met 101pk. Later komt daar nog een 1.6 met 109pk bij die ook met automaat verkrijgbaar zal zijn. De versnellingsbak en de aandrijving op de voorwielen bleef ongewijzigd, alleen de ophanging werd aangepast zodat de bodemvrijheid gevoelig groter werd. Terreinwaardig is het model dus nietij Rover noemt het dan ook een Urban On-Roader.