VW: de Golf GTI komt terug

Door: BV

I

n Frankfurt toont VW een studie van een nieuwe Golf GTI. Een model dat weer moet aanknopen bij de originele Golf Grand Tourisme Injection die in 1976 het levenslicht zag. Dat model, dat aanvankelijk enkel in rood of zilver verkrijgbaar was, zou op 5.000 exemplaren van de band rollen om de wagen te kunnen homologeren voor de “Tourisme Groep 1” autosportcategorie. Het is anders gelopen want de 110pk sterke Golf (voldoende voor een top van 182km/u) groeide uit tot een legende. Over drie generaties werden er meer dan 1,5 miljoen exemplaren van geproduceerd, alvorens uit de catalogus te verdwijnen.

De studie die VW op haar stand heeft staan, verwijst op meer dan één vlak naar die eerste GTI. De koetswerkkleur, de zwarte grille met rood lijntje en de zwarte kunststofdelen (de onderzijde van de voor- en achterbumper en de flankverbreders) zijn geïnspireerd op het origineel. Maar de aanpassingen blijven niet beperkt tot elementen die aan de geschiedenis ontleend worden. Deze GTI krijgt ook nog specifieke 18-duims lichtmetalen velgen, een voorbumper met grotere luchtinlaatopeningen en een sterker uitgewerkt V-profiel op de motorkap. Achteraan zien we een grotere dakspoiler en dubbele verchroomde uitlaatpijpen.

Het interieur onderscheidt zich door een antracietkleurige bekleding van het dak en de stijlen en nieuw getekende sportzetels. Ook achteraan bevinden zich individuele zetels met opvallende omtreklijnen. Voor de zetelbekleding maakt men gebruik van zwart glad leder, dat wordt gecomplementeerd met stroken daim op de contact- en steunoppervlakken (voor een anti-slip effect). Materialen die ook terugkomen op het driespakige sportstuurtje. Elke spaak daarvan is ook nog eens bekleed met een aluminium inlegstuk. VW gebruikt dat ook nog in de deurpanelen, de versnellingspook, de sierstrook in het dashboard en zelfs de wijzerplaten en de pedalen. Die pedalen en de voetsteun zijn evenwel niet geheel uit aluminium, ze hebben rubberen inzetstukken die moeten verhinderen dat je er van af schuift.

Onder de kap zit een nieuwe FSI-motor die gekoppeld aan een turbo goed is voor 200pk. Meer gegevens zijn nog niet bekendgemaakt, dus we kunnen ook de prestaties niet beoordelen, maar die kans zullen we later waarschijnlijk wel krijgen. VW laat immers nu al doorschemeren dat de productieversie op het Autosalon van Parijs (in september van volgend jaar) voorgesteld zal worden.