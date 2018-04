Jaguar R-D6 concept car

Door: BV

E

chte productieplannen voor deze compacte vierdeurs coupé heeft Jaguar niet, maar het model dient wel voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe vormtaal van de constructeur en als uitstalraam voor nieuwe technologieën.

Het onderstel van deze R-D6 is gelijkaardig aan dat van de nieuwe XJ, maar veel korter, en is geheel uit aluminium. De koets zelf bestaat uit een mengeling van aluminium en kunststof onderdelen. De totale lengte van de studie bedraagt 4,33m. Dat is 34cm korter dan de kleinste Jaguar in productie, de X-Type. De breedte bedraagt 2,15m en het model is 1,39m hoog, wat aantoont dat de ontwerpers behalve in lengte geen toegevingen hebben gedaan. De grille komt recht uit Jaguars rijk gevulde verleden, maar de meeste andere elementen zijn nieuw. De snuit wordt gedomineerd door koplampen die ontstaan zijn uit de dubbele ronde optieken (getuige de onderlinge verhoudingen). De Britten hebben de gekende optieken hier echter in een enkele naar het midden spits toelopende lichtunit gegoten. Chroomaccenten benadrukken de elegantie die elke Jaguar wordt geacht te hebben terwijl de aluminiumkleurige ventilatieopeningen op de flanken en de massieve 21-duims velgen (met Pirelli banden met maat 255/30 vooraan en maat 275/30 achteraan) de sportiviteit moeten benadrukken. Door de velgen zijn de R-Performance remzadels en schijven duidelijk zichtbaar. De vormgeving van de achterzijde is geheel nieuw, al menen we ook in de vorm van de relatief kleine achterruit nog wat invloeden van historische coupés te zien. Voor de achterlichten koos Jaguar een apart design met separate optieken achter blauw afdekglas. Het visuele zwaartepunt ligt echter ter hoogte van de dubbele centraal geplaatste uitlaat. Door dat laag te positioneren wordt een subjectieve indruk van kracht en stabiliteit gewekt.

In het interieur wordt rijkelijk gebruik gemaakt van hout en leder. Niet echt bijzonder voor een Jaguar, maar wat waarvoor gebruikt wordt zou dat wel moeten zijn. Leder wordt gebruikt voor de zetelbekleding, maar ook voor het instrumentenbord en de middenconsole. Hout vind je dan weer op de deuren, waar in de meeste gevallen een stoffen paneel zit en op de vloer. In elk geval moeten matte en blinkende metaalaccenten het interieur een modernistisch uitzicht geven. Voor de knoppen en wijzerplaten is futurisme een betere benaming. De opvallende rode verlichting contrasteert immers fel met de anders serene uitstraling van het interieur. De toegang tot het interieur wordt verschaft door normaal openklappende voorportieren en achterportieren die onconventioneel naar achteren openen. Door het ontbreken van een B-stijl is de toegang ruim.

Onder de kap van de R-D6 zit de 2.7l V6 diesel die vanaf midden 2004 in de S-Type zal aangeboden worden. Een diesel die door de Ford-groep in samenwerking met PSA werd ontwikkeld. Met twee turbo’s is die goed voor meer dan 230pk en 500Nm kopppel. Omdat de studie slechts 1.500kg op de weegschaal zet kan je naar 100km/u in minder dan 6 seconden. Bij 250km/u is de pret over want dan komt de begrenzer tussen.