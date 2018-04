360,9km/u met de MG ZT-T

Door: BV

G-Rover is op weg naar een vermelding in het Guinnes World Records book voor het wereld snelheidsrecord voor breaks. Tijdens de Bonneville Speed Week, die al voor de 55ste keer werd gehouden op de zoutvlakten van Utah in Amerika, haalde een MG ZT-T met codenaam X15 immers een topsnelheid van 360,9km/u. Bonneville-veteraan Pat Kinne haalde tijdens de eerste twee pogingen een snelheid van 331 en 357km/u. Wat detailaanpassingen leidden tot de uiteindelijke recordtijd. Als basis voor de X15 diende een standaard MG ZT. Die werd aangepast met een rolkooi, sportzetels, aangepaste banden en velgen, een andere uitlaatlijn, ophanging en natuurlijk een zwaardere motor. Dat was een 6.0l Ford SVO V8 met elektronische brandstofinjectie die door Roush Racing werd opgekitteld naar 765pk.

Met de recordpoging pikt MG de draad weer op waar die lang geleden was blijven liggen. Op de Amerikaanse zoutvlakten doet de constructeur immers al sinds 1955 recordpogingen, maar de laatste jaren was daarvan weinig in huis gekomen.