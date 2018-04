Renault Mégane Sport

Door: BV

n de boomende markt van de sportieve compacte gezinswagens gaat nu ook Renault zich moeien met een door Renault Sport onder handen genomen versie van de Mégane. Het uiterlijk van deze versie wordt gekruid met dikkere bumpers met grote lucht in- en uitlaatopeningen, een nieuwe grille en geaccentueerde mistlichten. Achteraan worden twee uitlaatstukken dicht tegen het centrum geplaatst, net als bij de Clio V6. Er zijn vijf nieuwe exclusieve koetswerkkleuren, een discreet dakspoilertje, de portiergrepen zijn uitgevoerd in geborsteld aluminium en met uitzondering van de type-aanduiding zijn de zijdelingse stootstrips uitgevoerd in koetswerkkleur. Grotere remmen (312mm voor- en 300mm achteraan) huizen in specifiek 18-duims lichtmetaal, voorzien van extra breed rubber.

In het interieur vinden we naast een opgewaardeerde uitrusting (met o.a. geïntegreerde telefoon) ook de intussen obligate aluminiumkleurige onderdelen en sportzetels met een uitgesproken zijdelingse steun. Onder de kap zit een geblazen viercilinder benzinemotor met een vermogen van 225pk, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De koppelkromme piekt bij 300Nm. Voldoende voor een acceleratietijd van 0 naar 100km/u in 6,5sec. Het eerste kilometerpaaltje vanuit stilstand komt na 26,7sec voorbij. Het zijn enkel de voorwielen die de kracht versluizen, maar een aangepaste ophanging zorgt voor een strakker weggedrag en meer grip. Om de veiligheid op Renault’s intussen gekende hoge niveau te houden en toch de pret niet te veel te drukken, werd het ESP-systeem geherprogrammeerd.

De Mégane Sport zal aangeboden worden in zowel de drie- (coupé) als de vijfdeursvariant. De modellen zullen hun leven net als een gewone Megane II beginnen in de productiefaciliteit in Palencia in Spanje. De koets wordt van daaruit verscheept naar Dieppe, in Frankrijk, waar de modellen verder aangekleed en geconverteerd worden.