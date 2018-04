Mercedes Vision CLS

Door: BV

p het Autosalon van Frankfurt toont Mercedes op een op z’n zachtst gezegd indrukwekkende stand naast de SLR McClaren ook de Vision CLS. Dat is een studie die de koetswerklijnen van een coupé combineert met de functionaliteit van een vierdeurs. Een effect dat bekomen werd door gebruik te maken van grote overhangen voor- en achteraan (waardoor het koetswerk er langer uitziet) en een duidelijk bolle daklijn. Een vorm die hier door de schouderlijn ondersteund wordt en de wagen tegelijkertijd een uiterlijke spanning en elegantie geeft. De achterzijde loopt af en heeft een afgeronde contouren die naadloos aansluiten bij de vorm van de achterlichten. Die zijn wat scherper dan we van Mercedes gewend zijn, maar hebben voor het overige een traditionele vorm. Vooraan is de constructeur wat innovatiever. De motorkap en de grille met verchroomde lamellen zijn herkenbaar, maar de hoge lichtunits zijn nieuw. De studie meet overigens 4,91m in de lengte, 1,85m in de breedte en 1,39m in de hoogte.

Het interieur is uitgevoerd in een combinatie van lichtgekleurd leder en houtinleg. Een vlotte toegang wordt verzekerd door vier deuren met groot formaat. Uiteraard is er vooraan ruimte in overvloed, maar ook achteraan is het verre van krap, ondanks de coupé-vorm. De knieruimte bedraagt 7,7cm, de hoofdruimte 92cm en ter hoogte van de schouders is het 142cm breed. Beduidend meer dan in normale coupés van dit formaat. Ook de koffer is ruim, met een inhoud van 470l.

Een zescilinder CDI dieselmotor met twee turbo’s zorgt voor de aandrijving. De zelfontbrander is 265pk sterk en heeft 560Nm koppel. Dat is vanaf 2.000t/min beschikbaar. Met een gemiddeld verbruik van slechts 7,5l/100km kan de concept toch prestaties neerzetten die vergelijkbaar zijn met die van een V8 benzinemotor. De 7G-TRONIC, een automaat met 7 verhoudingen die vanaf deze herfst standaard is voor de V8 modellen van de E, S, SL en SL-Klasse, helpt daarbij een handje. Van stilstand naar 100km/u kan in 6,4sec. De topsnelheid bedraagt 250km/u (elektronisch begrensd), maar het zijn vooral de tussensprintjes die tot de verbeelding spreken. Van 60 naar 120km/u neemt bijvoorbeeld maar 5,7sec in beslag.

Adaptieve frontale airbags, duostage gordelspanners, zijairbags, gordijnairbags, Bi-xenonlampen, actieve koplampen, meedraaiende verlichting voor in de bochten, een elektrohydraulisch remsysteem met Sensotronic Brake Control (SBC)ij het hoort allemaal tot de veiligheidsuitrusting van de Vision CLS.