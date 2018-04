Nog een studie: Audi Le Mans quattro

Door: BV

M

et de Audi Le Mans quattro toont de constructeur uit Ingolstadt een sportwagen voor de openbare weg, met het genetische materiaal van de R8 die al drie maal de 24-uurs race van Le Mans wist te winnen.

Het model is 4,37m lang, 1,90m breed en 1,25m hoog. Behoorlijke standaardmaten voor een sportwagen. Omdat de motor centraal achter de cockpit zit, vormt de lange achterzijde het visuele zwaartepunt van de wagen. De hoge achtersteven met ventilatieopeningen, de lange hoog gepositioneerde lichtunits en de scherpe aflijning van de bolle wielkasten zorgen voor een gespierd uiterlijk. De bolle snuit met trapeziumvormige grille en de bolle daklijn, die er uitziet alsof ze met een enkele pennetrek werd getekend, zijn kenmerken die het model als een echte Audi herkenbaar maken. De lichtunits vooraan zijn alweer een evolutie van de lichten zoals die eerst bij de Pikes Peak en dan de Nuvolare te zien waren. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van LED-technologie en dat zorgt voor een high-tech look. De Jet Blue buitenkleur wordt gecomplementeerd door een zilverkleurige verticale balk op de flank die achter de zijdelingse luchthappers begint. De cockpit is opvallend ruim voor een sportwagen van dit kaliber.

Het onderstel is een aluminium Audi Space Frame. Het koetswerk is uitgevoerd in een combinatie van lichtgewicht aluminium en carbonvezel delen. Een hoge torsiestijfheid wordt zo gecombineerd met een relatief beperkt gewicht van 1530kg. Het kloppende hart van de tweezitter is een vijf-liter V10 met FSI directe brandstofinjectie en twee turbo’s. Bij 6.800t/min braakt die 610pk uit, terwijl het indrukwekkende maximumkoppel van 750Nm permanent beschikbaar is tussen 1.750 en 5.800t/min. Middels een sequentiële zesbak en quattro-vierwielaandrijving wordt die kracht op het asfalt overgezet. In normale omstandigheden krijgt de voortrein 40% en de achtertrein 60% van de aandrijfkracht toebedeeld, maar de verhouding is variabel. De ophanging bestaat zowel voor- als achteraan uit dubbele wishbones met conventionele veren en adaptieve dempers.

De Audi Le Mans quattro gaat naar 100km/u in 3,7sec. De spurt van 0 naar 200km/u neemt 10,8sec in beslag. De top zou 345km/u bedragen, maar bij 250km/u grijpt de elektronica in.