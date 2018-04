Pittig: Kia Picanto

Door: BV

M

et de Picanto wil de Koreaanse constructeur terug voet aan grond krijgen in het A-segment. Een marktdeel waarin de autobouwer sinds het ter ziele gaan van de Pride geen vertegenwoordiging meer in had. Kia is intussen herboren en ook weer actief op de Belgische markt, en dat vernieuwde dynamisme is de Picanto aan te zien. De Pride viel op door zijn onopvallendheid, maar deze nieuwe telg heeft een pak meer karakter en is pittiger, wat al begint bij de naam.

Het koetswerk kreeg een hoge snuit, brede bumpers en grote smalle koplampunits. Daardoor ziet het geheel er eerder breed en stoer uit, ondanks bescheiden buitenafmetingen. Het autootje is immers 3,44m lang, 1,60m breed en 1,48m hoog. Door de wielen ver op de hoeken te zetten (wielbasis 2,37m) worden de overhangen kort gehouden en krijgt het geheel een meer gedrongen uiterlijk. Een sportief tintje dat wordt benadrukt door het eigenzinnig oplopende gordellijntje vlak voor de C-stijl.

Kia heeft wat interieurvormgeving betreft weinig aan het toeval overgelaten. Het dashboard is uitgevoerd in twee tinten en stofjes met lichte, moderne motieven fleuren de zetels en de deurpanelen op. Zo ziet het interieur er eens niet te plastiekerig uit. Met een combinatie van een hoge smalle koets en 5 deuren lijkt Kia het vooral op de Daewoo Matiz te hebben gemunt, al zijn er ook tal van Europese concurrenten. De beenruimte vooraan bedraagt 1,04m. Achteraan is dat 87cm. Achter het in de hoogte verstelbare driespakige stuurwieltje zit een instrumentenbordje met 4 analoge klokjes en een multifunctioneel LED-display. De bagageruimte is 157l groot. De capaciteit ervan kan middels een 60/40 gedeelde neerklapbare achterbank vergroot worden tot 882l.

De Picanto krijgt twee motoren onder de kap, maar het is nog niet duidelijk of die ook allebei naar België komen. De eerste is een 999cc benzinekrachtbron met 62pk en 86Nm. De tweede heeft een inhoud van 1.086cc en loopt op dezelfde vloeistof. Die heeft maar 2 paardjes extra, maar het koppel bedraagt 94Nm. De eerste wordt gekoppeld aan een vijfbak. Bij de 1.1 heb je keuze uit de handbak (identieke verhoudingen) en een automaat met vier verhoudingen. De top bedraagt in beide gevallen 152km/u. De spurt naar 100 kan in 16,3sec met de 1.0 en 15,4sec met de 1.1. Een diesel is er niet, maar Őbelangrijk- die komt wel. Die zou tegen 2005 in de catalogus moeten staan en zal de meest compacte worden in zijn soort, met een inhoud van 1.1l. Om de rit in alle omstandigheden veilig te houden voorziet Kia standaard driepuntsgordels op alle zitplaatsen. Ook die in het midden achteraan. ABS met remkrachtverdeler zal ook steeds aanwezig zijn.