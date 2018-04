Supersportwagen van Alfa Romeo

Door: BV

p de Alfa-stand in Frankfurt, presenteerde Daniele Bandiera (President van de Alfa Romeo Business Unit) een concept van een supersportwagen. Ook hier wordt weer grondig in het verleden van het merk gedokenij De naam ‘8c Competizione’ is een samentrekking van de ‘8c’ die Alfa in de jaren ’30 en ’40 in catalogus had staan en ‘Competizione’ dat een eerbetoon is aan de 6C 2500 Competizione waarmee Fangio en Zanardi in 1950 de Mille Miglia reden.

Het lijnenspel van deze 4,27m lange, 1,90m brede en 1,25m hoge bolide is dan ook onmiskenbaar retro. De lange V-vormige snuit en volle voorvleugels met lange ovalen lichtunits, en niet in het minst de achterzijde met de ronde lichten en het korte uitgesproken lipje erboven zijn allemaal elementen die rechtstreeks afkomstig zijn van modellen uit het verleden, zoals de 33 Coupé Stradale en de Giulia TZ. De hele koets is uitgevoerd in met karbonvezel versterkte kunststof.

Onder de lange motorkap schuilt een 4,2l V8 met twee cilinderbanken die in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar staan. Daar galopperen 400 woeste paarden uit die de 1.500kg zware bolide middels achterwielaandrijving en een handgeschakelde zesbak in 4,5sec naar 100km/u sleuren. De topsnelheid bedraagt meer dan 300km/u.