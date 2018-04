Facelift en gamma-uitbreiding Honda Civic

Door: BV

H

onda frist het gamma van de Civic op. Naast de uiterlijke en innerlijke wijzigingen wordt ook het gamma aangepast. Er komt een nieuwe ultrazuinige vierdeurs, een 1.4l Sport-versie van de driedeurs en een nieuwe topversie voor de vijfdeurs naast een aangepaste Civic Type-R.

De uiterlijke wijzigingen omvatten een nieuwe koplampen uit twee- of drie delen, afhankelijk van de uitvoering, een bredere voorbumper die vloeiend overloopt in de wielkasten vooraan, een maasvormig radiatorrooster voor de driedeurs en een rooster met drie stangen voor de vijfdeurs en hertekende achterlichtunits. De vijfdeursmodellen hebben ook nog recht op een achterklepspoiler en een nieuwe achterbumper. Verder ruilen de topversies uit het gamma voortaan de knipperlichten op de flank in voor een rij in de zijspiegels geïntegreerde LEDs.

Het interieur werd lichter en eleganter. De zetels zijn beter gevormd en bekleed met een nieuwe stof, de topversies krijgen zelfoplichtende instrumenten en er zijn meer verchroomde afwerkingsdetails die passen bij de middenconsole in Magnum Silver. De driedeursversies krijgen een driespakig sportstuur, terwijl op de vijfdeursmodellen een vierspakig exemplaar wordt gemonteerd. Ook nieuw is een zachte tweekleurige coating voor het dashboard van de vijfdeursmodellen. Voor deze laatste is voortaan overigens ook een titaniumkleurig interieur en een donkere middenconsole verkrijgbaar. Andere details omvatten grotere opbergvakken achteraan op de voorzetels en bekerhouders voor de achterste inzittenden.

Enkel op de vijfdeursvariant introduceert Honda een nieuwe 2.0 benzinemotor; de 2.0 i-VTEC. Die heeft 160pk, is afkomstig uit de CR-V, maar werd voor de Civic anders afgesteld. Dit nieuwe topmodel krijgt standaard VSA (Vehicle Stability Assist), 16-duims lichtmetaal, halflederen zetelbekleding, mistlichten en witte sportinstrumenten. Met een manuele versnellingsbak accelereert het model van 0 naar 100km/u in 8,5sec en haalt het een topsnelheid van 208km/u.

Het driedeurs topmodel, de agressieve Type R, met een 200pk sterke atmosferische 2-litermotor onder de kap, werd ook herzien. We noteren aangepaste koplampen, een andere voorbumper met grotere geïntegreerde spoiler, de zijspiegels met geïntegreerde richtingaanwijzers, een ander radiatorrooster en nieuwe remklauwen met een R-logo. Binnenin gaat het om rode inzetstukken op zetels en deuren. Honda ontwikkelde voor de Type-R ook nog een 30% lichter vliegwiel. Dat laat een betere motorrespons toe en pitst nog 2 tienden af van de alle verre van beschamende acceleratietijd van de Type-R. Voortaan kan het model, dat steeds voorzien is van een superstrak schakelende zesbak, dus in 6,6sec. van 0 naar 100km/u.

Voor de liefhebbers van de styling van de Type-R introduceert de constructeur uit Japan de Sport, in combinatie met de heel wat minder gepeperde 1.4l benzinekrachtbron. Die krijgt een interieur met rode accenten, de koplampen en voorspoiler van de Type-R, een gekleurd radiatorrooster, zijdrempelprofielen en nieuwe 16-duims lichtmetalen velgen met 205/55 R16 banden.

Nieuw in Europa is de Honda Civic IMA, een vierdeurs (de enige) die ook in ons land verkrijgbaar wordt. Het IMA-systeem, wat staat voor Integrated Motor Assist, bestaat uit een 1.3l i-DSI benzinemotor (zoals van de Honda Jazz) die wordt gekoppeld aan een elektromotor. Die helpt bij de acceleratie en recupereert de vertragingsenergie. Daardoor blijft het gemiddelde verbruik beperkt tot 4,9l/100km.