Peugeot 407 Elixir

p het Autosalon van Frankfurt stelt Peugeot de 407 Elixir voor. Dat is een concept car, en dus niet de opvolger van de 406, maar het is nu al duidelijk dat de 407 een goede indicatie is van hoe “toekomstige uitbreidingen aan het gamma” er zullen uitzien. De 407 Elixir is een coupé met een lengte van 4,73m, een breedte van 1,92m en een hoogte van 1,40m.

Om een dynamische en toch elegante vorm te bekomen opteerde Peugeot voor een lange snuit en een relatief hoge, stijl aflopende achterzijde. Voor de vormgeving van het front zijn de grote met chroom omrandde, als een mond gevormde grille en de uitzonderlijk ver in de flanken doorlopende lichtunits bepalend. Door gebruik te maken van simpele vloeiende lijnen bleef het oppervlak op de flanken sober, stijlvol en toch dynamisch. Om de indruk te geven dat de wagen zich aan de weg vast zuigt, is de hellingsgraad van de flanken gelijk aan die van het licht negatieve camber van de grote 21-duims lichtmetalen velgen. Een hoge gordellijn en een vloeiend vormgegeven en in de hoogte beperkte glaspartij zorgen voor een versterking van zowel het stoere als het sportieve aspect. De grote voorruit loopt zo goed al naadloos over in het eveneens in glas uitgevoerde dak. De achterzijde wordt gedomineerd door twee ronde uitlaatpijpen (één aan elke kant), opvallende lichtunits met LED-technologie en het in de derde deur geïntegreerde glasoppervlak dat als het ware lijkt te schuilen onder de aërodynamisch gevormde windgeleider waarin het dak uitloopt.

In het interieur vinden we vier identieke individuele kuipzetels met uitgebreide instellingsmogelijkheden. Er is een hoedenplank, maar een verticale scheiding tussen het passagiers- en bagagecompartiment ontbreekt. Het dashboard en de middenconsole zijn klassiek vormgegeven. Het instrumentenbord bestaat uit conventionele wijzertjes en zit voor de bestuurder. In de middenconsole, overigens volledig uitgevoerd in aluminium, vinden we o.a. een groot (7 inch) 16:9 kleurendisplay en de bediening voor de airconditioning met twee temperatuurszones. Het interieur is licht door het grote oppervlak en de keuze van beige leder voor de bekleding, gecombineerd met aluminium sierelementen die soms over de hele lengte van het compartiment doorlopen.

De veiligheidsvoorzieningen omvatten driepuntsgordels op alle zitplaatsen, voorzien van spanners en spankrachtbegrenzers en niet minder dan negen airbags. Dat zijn twee frontale exemplaren, vier zijdelingse plofkussens, gordijnairbags én een in de stuurkolom geïntegreerd opblaaskussen dat de knieën van de bestuurder beschermt.

Onder de kap zit een volledig nieuwe zescilinder HDI-diesel met 2.7l inhoud. Een motor die samen met Ford werd ontwikkeld en binnen afzienbare tijd in een aantal modellen Őwaaronder de Jaguar S-Type- zal terug te vinden zijn. Hier ontwikkeld de krachtbron net iets meer dan 200pk. Het maximumkoppel bedraagt 440Nm. Een Tiptronic-automaat, afkomstig van Porsche, zorgt ervoor dat de bestuurder volautomatisch kan rijden, maar desgewenst ook handmatig een versnelling kan selecteren. Voor de ophanging werd geopteerd voor een systeem met dubbele wishbones vooraan en een multi-link achteras.