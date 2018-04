2 Renault-concepts: Be Bop Sport & Be Bop SUV

Door: BV

enault stelt op het Autosalon van Frankfurt twee nieuwe concepts voor. De Be Bop en de Be Bop. Om het makkelijk te maken is het verschil in de naam van beide modellen enkel de kleur van de Be en de Bop; in het eerste geval is de Be geel en de Bop blauw-groen, en in het tweede geval is dat andersom. Gelukkig zijn beide modellen, hoewel ze een gemeenschappelijke structuur hebben en meer dan de helft van de koetswerkelementen delen, verschillend gepositioneerd. De eerste is een sportief getint model waarmee het Renault Sport-merk wat meer in de kijker wordt gezet, de tweede is een SUV.

De vorm van beide modellen is opvallend door de ronde voorpartij, bolle voorruit en het grote glasoppervlak. Zo vormt de voorruit een zo goed als ononderbroken geheel met het glazen dak. De zijruiten zijn diep uitgesneden en vormgegeven als een waterdruppel. De achterzijde wordt gedomineerd door een V-vormige achterruit. Beide voertuigen zijn uitgerust met 21-duims aluminium velgen met Michelin PAX-banden. Voor de SUV is dat een setje met centrale groef (maatje 225/770 R540), voor de Sport is dat een setje met een asymetrische tekening en maatje 225/690 T540. De afmetingen zijn ook nauwelijks verschillend. De lengte bedraagt in beide gevallen exact 4,04m. De SUV is 1,77m breed, 1,68m hoog en heeft een spoorbreedte van 1,55m. Bij de Be Bop Sport is het overeenkomstige cijfermateriaal 1,80m, 1,55m en 1,57m.

De SUV heeft een bodemvrijheid van 21cm, vierwielaandrijving en specifieke koetswerkaccenten die het model minder gevoelig maken voor beschadigingen. De koplampen hebben ingewerkte blauwe diodes voor een high-tec-look, de achterlichten zijn gevormd als een lichtflits terwijl de volledig in het koetswerk ingewerkte uitlaatpijpen (één aan elke kant) specifiek zijn voor de avontuurlijke variant. De kofferklep opent in twee delen. De achterruit schuift elektrisch boven het dak, terwijl het onderste deel naar onderen opent. Een platform waarop de bagage kan worden geladen schuift dan automatisch naar achter. Het dynamisme van de Be Bop Renault Sport wordt onderstreept door een wat agressiever getekende voor- en achterpartij, hier met een dubbele centrale uitlaat. Onder kap zit in beide gevallen een 1.6l 16v viercilinder benzine turbomotor. Die is goed voor 225pk en een maximumkoppel van 300Nm. De versnellingsbak is een sequentieel bedienbaar exemplaar met zes verhoudingen.

De toegang tot het interieur wordt verzekerd door conventioneel openende deuren vooraan, en achterwaarts openende deuren achteraan. De inrichting is origineel en stijlvol. Alle vier de individuele zitplaatsen zijn opgehangen aan de centrale, boogvormige middenconsole, en raken de vloer van de cabine niet. Met een druk op de knop worden de achterste zitplaatsen opgevouwen en verdwijnen die in de vrije ruimte onder de voorzetels. Op die manier kan achteraan een vlakke vloer verkregen worden, zonder dat de bodem ervan verhoogd is om de opgeborgen zetels te huisvesten. De centrale boog omvat, vooraan, alle bedieningselementen die niet rond het stuur gegroepeerd zijn. Renault diept op die manier het Touch Design concept -dat voor het eerst te zien was in de Talisman concept car, en waarvan we in de nieuwe Megane (in alle varianten) al de eerste productie-elementen terugvinden- verder uit. Twee LCD-schermen, één voor de bestuurder met info als snelheid en toerental, en een ander verschuifbaar en wegklapbaar exemplaar met informatie over de systemen in het midden op het dashboard vormen de link tussen de wagen en haar inzittenden. Beide Be Bop’s hebben een vergelijkbaar interieur, met talrijke opbergmogelijkheden in de deuren en de middenconsole, maar ademen toch een andere sfeer. De SUV heeft een interieur met kaki en diep-oranje accenten. De Renault Sport houdt het daarentegen op koel zwart, met zetels met meer zijdelingse steun.